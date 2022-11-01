  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

01/11/2022

Z世代入職便想做「打工皇帝」 近居所+彈性上班+工作生活平衡全都想要

#Z世代 #滿足感
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】Z世代求職不僅「求薪」，更甫入職場便欲做「打工皇帝」。有調查發現，Z世代冀僱主能提供「就近工作點」、良好工作與生活平衡，更不願在薪金或價值觀上妥協；近半人指若工作無趣及工時長會辭職。有本港學者指，Z世代物質條件佳，追求滿足感多於溫飽；人事顧問亦指，現時職場新人「遇不滿即想辭職」，有個案即使被公司看重，薪酬及前途俱佳，惟朋輩質疑「做死一間公司」便毅然辭職。

 

有學者指本港Z世代打工仔追求工作自由度和滿足感，感興趣才會投入熱情。（資料圖片）

 

　　共享辦公室Regus今年8月訪問1,016名Z世代(即1997至2012年出生)的英國僱員，85%人冀辦公室鄰近居所，51%人冀在家工作，38%人欲彈性上班，惟不會因而犧牲薪金及晉升機會；另46%人指工作有趣是留任關鍵，近半人指若無滿足感或未達工作與生活平衡，便會辭職；另30%人指與僱主價值觀存在嚴重分歧便會辭工，50%人指僱主違反環境和社會責任亦是離職理由。

 

嶺大潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生（資料圖片）

 

　　嶺大潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生指，本港Z世代有同樣傾向，因其生活條件優裕，更追求工作自由度和滿足感，感興趣才會投入熱情。

 

MT投訴主管 未主動介紹工作性質

 

　　華生職場顧問董事孫立民指，本港Z世代多是家中寵兒，慣由他人助解決問題，工作遇難題會「直接quit」。他指，大企業請見習生（MT），需在不同部門學習，但新人竟向人事部投訴，各部門主管未有主動介紹工作性質「畀佢揀」是失職；另任職餐飲和零售業的Z世代，又嫌「企得多辛苦」，從事物流業又嫌工作悶，「又怕收工後無生活，拒返內地工作。」毅知顧問公司董事總經周綺萍指，Z世代工作數月便覺累「想辭職休息下」，又有新人縱獲公司看重，薪金和前途俱佳，惟仍滿1年即走，「理由竟是朋友話『你做咁耐仲做呢份工？』」。

 

部分公司為留人「在家工作」恒常化

 

　　他們均認為，Z世代不用養家亦不怕祼辭，當斜槓族、兼職便可維生，疫情下曾嘗試在家工作，認為公司不繼續提供彈性安排屬「無理」。環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥指，銀行等較傳統企業近年因請人難，漸將「在家工作」恒常化，予員工自選日子返公司或在家工作。

 

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Z世代 #滿足感

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk