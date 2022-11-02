  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

02/11/2022

近兩成寄養家長 擬3年內退出服務 逾300童苦候 供不應求恐加劇

#寄養家長 #寄養家庭 #江嘉慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】寄養家庭是目前唯一可讓有需要兒童獲得家庭式照顧的服務，據社署資料，上年度有逾300名兒童正苦候服務。但有調查發現，近兩成寄養家長因健康下滑、移民等因素，計劃3年內退出服務，移民的家長普遍屬年輕且學歷高，留港的家長卻有老齡化趨勢，恐加劇服務供不應求。

 

有調查發現，欲移民的寄養家長普遍年輕且學歷高，留港的卻有老齡化趨勢。

 

　　有寄養家長冀政府提供更多津貼和包容他們間中請假。

 

　　根據社署資料，2021/22年度本港有314名兒童正苦候寄養家庭，惟每月平均可供配對的寄養家庭僅29個。提供本港20%寄養服務的香港基督教服務處，今年4至6月以問卷訪問該處督導的118名一般寄養家長，結果發現近兩成受訪者擬於3年內退出服務，主因包括健康下滑、有其他人生計劃如照顧家人等；逾4成人更達60歲或以上，對繼續服務或有心無力。

 

　　該處寄養服務總主任江嘉慧指，近兩年有更多寄養家長因移民退出服務，由年均約1名增至今年約5至6名，且普遍屬較年輕及學歷高的理想寄養家長，恐加劇寄養家庭供不應求情況。

 

　　江指，不少有心人因照顧寄養兒童責任太大等原因而卻步，即使社署等機構致力招募，惟2021/22年度全港寄養家庭總數僅954個，較上年度少8個，出現負增長。

 

　　據現時的寄養服務手冊，親生父毋須負責兒童的學習相關支出，而寄養家長照顧每名兒童可獲發6,530元津貼及4,898元獎勵金。惟江稱，原生家庭一般未能負擔相關開支，4成寄養兒童亦有特殊教育需要，導致64%受訪者指津貼不足以應付兒童的興趣、學術和治療開支。

 

寄養家長冀增津貼額

 

寄養家長黃太盼政府增加津貼額

 

　　61歲的黃太已做寄養家長15年，共照顧過4名女童，其中照顧了11年和6年的14歲及10歲女童，現仍由她照顧。她指青少年使費較多，連獎勵金都要用作她們的發展需求，盼政府增加津貼額。她指很多家長把寄養兒童當親生子女般照顧，甚至被朋友質疑「攞苦嚟辛」，冀政府包容他們間中請假，不要扣減津貼。該處則建議當局成立寄養服務支援中心、替假支援網絡等，吸引和挽留寄養家長。

 

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#寄養家長 #寄養家庭 #江嘉慧

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk