近兩成寄養家長 擬3年內退出服務 逾300童苦候 供不應求恐加劇

【晴報專訊】寄養家庭是目前唯一可讓有需要兒童獲得家庭式照顧的服務，據社署資料，上年度有逾300名兒童正苦候服務。但有調查發現，近兩成寄養家長因健康下滑、移民等因素，計劃3年內退出服務，移民的家長普遍屬年輕且學歷高，留港的家長卻有老齡化趨勢，恐加劇服務供不應求。

有調查發現，欲移民的寄養家長普遍年輕且學歷高，留港的卻有老齡化趨勢。

有寄養家長冀政府提供更多津貼和包容他們間中請假。

根據社署資料，2021/22年度本港有314名兒童正苦候寄養家庭，惟每月平均可供配對的寄養家庭僅29個。提供本港20%寄養服務的香港基督教服務處，今年4至6月以問卷訪問該處督導的118名一般寄養家長，結果發現近兩成受訪者擬於3年內退出服務，主因包括健康下滑、有其他人生計劃如照顧家人等；逾4成人更達60歲或以上，對繼續服務或有心無力。

該處寄養服務總主任江嘉慧指，近兩年有更多寄養家長因移民退出服務，由年均約1名增至今年約5至6名，且普遍屬較年輕及學歷高的理想寄養家長，恐加劇寄養家庭供不應求情況。

江指，不少有心人因照顧寄養兒童責任太大等原因而卻步，即使社署等機構致力招募，惟2021/22年度全港寄養家庭總數僅954個，較上年度少8個，出現負增長。

據現時的寄養服務手冊，親生父毋須負責兒童的學習相關支出，而寄養家長照顧每名兒童可獲發6,530元津貼及4,898元獎勵金。惟江稱，原生家庭一般未能負擔相關開支，4成寄養兒童亦有特殊教育需要，導致64%受訪者指津貼不足以應付兒童的興趣、學術和治療開支。

寄養家長冀增津貼額

寄養家長黃太盼政府增加津貼額

61歲的黃太已做寄養家長15年，共照顧過4名女童，其中照顧了11年和6年的14歲及10歲女童，現仍由她照顧。她指青少年使費較多，連獎勵金都要用作她們的發展需求，盼政府增加津貼額。她指很多家長把寄養兒童當親生子女般照顧，甚至被朋友質疑「攞苦嚟辛」，冀政府包容他們間中請假，不要扣減津貼。該處則建議當局成立寄養服務支援中心、替假支援網絡等，吸引和挽留寄養家長。