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03/11/2022

金融峰會5大重點 內地續對外開放 李家超：港最壞時間已過

#金融峰會 #李家超
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　　【晴報專訊】國際金融領袖投資峰會昨風雨不改如期舉行，來自全球過百金融機構代表出席。特首李家超形容是「香港重返舞台峰會」。外媒總結峰會5大重點，其中包括李家超發表「樂觀」演辭，指一國兩制會長期堅持，最壞情況已過，會繼續放寬防疫；另內地中證監副主席方星海稱，中國會堅持對外開放，香港可從中扮演重要角色。

 

李家超指本港已踏上復常舞台，會繼續放寬防疫，籲投資者把握先機。

 

　　峰會舉行期間，天文台掛起8號風球，惟無阻會議舉行，金管局總裁余偉文指，昨有百多間機構、逾250人出席；匯控、渣打、摩通、貝萊德均派總裁出席對談，中銀行長劉金亦親自來港出席。

 

方星海：港有助國家對外開放

 

　　彭博會後總結峰會5大重點，形容李家超發表「樂觀（upbeat）」演辭，李稱本港已踏上復常舞台，目前全球處於紛亂，香港卻比以往更熱鬧，因「社會暴亂」已過，有賴一國兩制原則，國家主席習近平已表明要長期堅持。他續指，香港仍是世上唯一匯聚全球和中國優勢的城市，是內地與世界之間無可替代的連繫平台，承諾會繼續放寬防疫，又認為投資成功之道在於機會與時機，兩者目前盡在香港，寄語把握先機，莫追落後。而剛染疫康復的財政司司長陳茂波亦有發言，指香港願與全球金融機構合作，同時鼓勵金融創新，5年內已吸引約700間金融科技初創來港。

 

　　多位內地財金官員以預錄方式發言，方星海指，中國會繼續對外開放，因需要更多高質素的機構投資者進駐，望與世界分享中國經濟增長。方星海在會上亦指，香港是國家非常重要的國際金融中心，有助國家對外開放，又發現外界看太多國際傳媒報道，對中國了解不透徹，認為應小心解讀習近平在二十大報告，嘗試了解中國發生甚麼事，以及中方實際意圖，又警告勿與中國及香港對賭。

 

　　與會的瑞銀董事長Colm Kelleher其後稱，全球銀行家都「非常親中」和支持「中國故事」，不會去透過美媒了解中國，亦等待內地放寬疫情防控。

 

大摩高聞：未來利率將維持4至5厘

 

大摩董事長高聞稱零息環境是不尋常，未來數年難免有痛苦轉變。

 

　　過去數年低息環境刺激投資活動，摩根士丹利董事長兼首席執行官高聞在會上稱，零息環境是不尋常現象，現時環球央行加息只是讓利率重返較合理水平，未來數年難免有痛苦轉變，但非意料之外，相信未來數年全球利率水平將調升至4至5厘水平，讓通脹回落至2%目標。高盛董事長兼首席執行官蘇德巍亦相信，貨幣政策極度寬鬆的日子不再出現，市場或要最少2至3個季度調節，明年形勢或更清晰。

 

　　金管局總裁余偉文致閉幕辭時指明年是金管局成立30周年，是再辦峰會的好時機。因應出席者反應熱烈，今早加開與國際投資者對話研討會。

 

 

轉載自: 晴報

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