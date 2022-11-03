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03/11/2022

舉報呃綜援每年逾千宗 上年度涉詐騙323宗 嚴重交警方調查

#詐騙綜援 #孫玉菡
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　　【晴報專訊】近年經市民舉報的懷疑詐騙綜援個案，每年均有逾千宗，有立法會議員質疑社署執法不力，未能對詐騙和濫用綜援者起阻嚇作用。

 

孫玉菡指，社署設6隊特別調查隊伍，負責調查懷疑詐騙個案和追收多領款項。（資料圖片）

 

　　勞工及福利局局長孫玉菡昨於立法會表示，詐騙綜援情況並不普遍，上年度經市民舉報和社署主動調查的個案共計1,693宗，最終確立涉詐騙成分個案有323宗，佔綜援整體22萬多宗個案不足0.2%，重申嚴重個案會轉交警方調查。

 

　　立法會議員何君堯指，2019至2020財政年度（截至2019年12月底）期間，市民舉報了978宗懷疑詐騙綜援個案，但被定罪的個案只有51宗，質疑社署未能對詐騙和濫用綜援人士起阻嚇作用。另一名議員何俊賢亦稱，從社區工作獲悉濫用綜援人士非常多，關注現行機制是否能識別真正有需要的人。

 

議員質疑執法不力 孫玉菡指社署定期覆檢

 

　　孫玉菡回應時強調，社署會定期覆檢及抽樣調查已批核個案，以不同方式核實受助人是否繼續符合資格領取綜援，如收到舉報或發現有人未有如實申報資產，署方會主動深入調查，並向獲確立有涉嫌詐騙成分的個案追討多領款項，涉及嚴重詐騙個案者亦會轉交警方跟進調查。

 

孫玉菡指，社署設6隊特別調查隊伍，負責調查懷疑詐騙個案和追收多領款項。（資料圖片）

 

　　他指現時社署設有6隊特別調查隊伍，主要由約120名社會保障職系人員組成，負責調查懷疑詐騙個案和追收多領款項，另外，亦聘用6名退休紀律部隊人員為偵查顧問，協助處理較複雜的個案。

 

　　孫指，2021至22年度經市民舉報和社署主動調查的懷疑詐騙個案，分別有1,143宗和550宗，經社署調查確立涉及詐騙成分的個案只有323宗，佔綜援整體約22萬宗個案不足0.2%，重申社署會嚴謹處理每宗申請，確保公帑用得其所。

 

 

轉載自: 晴報

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