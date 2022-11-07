  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/11/2022

移民前急報讀 學車人數增但缺考官 等考牌要1年

#持續進修基金 #學車 #考牌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】學車人數急升，現排期考私家車或輕型貨車「合併試」要等足足1年，有資深教車師傅形容，是近20年來新高，指移民潮令學車人數大增5成，再加上持續進修基金（CEF）津貼學車夠吸引，「學神」僅須自付數千元，連同最新獲認可的李健駕駛學校，私家車及輕型貨車每年共有7,600個資助學車名額；惟運輸署考牌主任人手未增，致大量個案積壓。運輸署承認，私家車及輕型貨車考牌需求殷切，佔總申請量逾7成，正進行新一輪二級考牌主任招聘。

 

持續進修津貼的駕駛課程，包括私家車、輕型貨車、中型貨車及巴士駕駛課程。

 

　　據運輸署網頁，截至上周六，私家車合併試（包括乙部泊位及丙部路試），港島區要排到明年9月19日；九龍及新界區更要排到明年10月23日；輕型貨車合併試亦要等到明年10月中。據運輸署數字，2019年疫情前，有近17.5萬人申請考駕駛執照，到2020年因疫情曾4度暫停，申請考牌人數跌至約14萬，到2021年3月中回復，再暴升至近21.2萬人；今年初第5波，1月底至至5月初暫停考試，但截至9月已有約11.6萬人申請，佔去年逾半。

 

學私家車輕型貨車 年7600資助名額

 

　　CEF今年8月起資助上限加碼至2.5萬元，令不少人「蠢蠢欲動」用津貼學車。現獲認可駕駛課程，除早前的香港駕駛學院及貨櫃運輸業職工總會，還有最新的李健駕駛學校，3機構提供包括私家車、輕型貨車、中型貨車及巴士駕駛課程；單計私家車及輕型貨車，3機構每年共提供7,600個名額。

 

 　香港駕駛學院指，該校自2019年底起推出獲CEF認可私家車及輕型貨車課程，今年收生剛於本月展開，學額分別2,000個。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，私家車及輕型貨車課程去年10月起獲認可，分別各有900學額。他坦言，眼見行內司機老化，尤其跨境司機缺新人入行，新人要取商用車牌，就要先有私家車或輕型貨車牌，故才開辦相關課程，強調課程跟普通學車有別，加入了職業導向元素如客貨運知識，望學員最終可加入商用車司機行列，「當然唔排除有人純粹想學車。」

 

有教車師傅表示，近期多了5成學生為了移民「好急」學車，尤以30至40歲媽媽最多。

 

　　駕駛教師協會主席黎文傑坦言，最近排期考牌長達1年，是他見證近20年最長，他近期多了5成學生為移民「好急」學車，尤以30至40歲媽媽最多，「唔合格即排期再考，但運輸署快期預約系統配額太少，令唔少人因等唔切，一係放棄，一係幾貴都去買個快期來重考，令快期炒到3,500至5,000元。」

 

倘考試合格 獲津貼只須付數千

 

運輸署指將增撥資源聘請考牌主任（資料圖片）

 

　　他認為，署方一直錯估考牌人數，加上考牌主任長期缺人，移民潮、CEF津貼、疫情等因素，造成惡性循環。他舉例，跟師傅學車，以現時每堂約300元計，一般約24堂，再加上約2,000元租車費及運輸署「學牌」及考試表格費，共約10,300元，但CEF津貼學車，若考試合格，一般只須自付數千元，「但名額佔全年考牌人數不算多，考牌官人手少係關鍵。」

 

　　香港汽車會會長李耀培對CEF津貼駕駛課程非限於商用車，還包括私家車感奇怪，認為CEF應職業導向，「私家車向來在港被視為奢侈品，養車成本好高，若連公帑都津貼學車，當局是否可重新定位私家車為日常交通工具？」對相關課程的申請資助宗數，CEF辦事處至截稿前未回覆。

 

　　運輸署指，2010至2019年申請駕駛考試平均按年升約6%，10年累升66%；而2020至2022年期間數次暫停考試，每次恢復後均需調撥資源補考，致現時各類考試輪候時間均較以往長，已採特別措施，包括平日和周六提供額外考試。署方強調今年受疫情影響考生已於9月或之前完成補考，但因現私家車及輕型貨車考牌需求殷切，佔總申請量逾7成，輪候時間亦較長，將增資源聘請人手，正進行新一輪二級考牌主任招聘；又指CEF認可駕駛課程均設名額，會續留意各類駕駛考試需求，盡量靈活配合。

 

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#持續進修基金 #學車 #考牌

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk