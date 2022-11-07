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07/11/2022

七欖賽3日逾6.5萬人入場 專家倡參考經驗寬入境檢疫 酒吧業生意升2成

#香港國際七人欖球賽 #入境檢疫
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　　【晴報專訊】香港國際七人欖球賽昨圓滿閉幕，由澳洲反勝19屆香港站盟主斐濟奪冠；3日賽事共吸引6.5萬人次入場，多名高官亦有入場感受氣氛。

 

3日賽事逾6.5萬人次入場，昨日有2.1萬人觀賽。

 

　　有傳染病專家指，其他戶外活動亦可參照七欖經驗，若賽後1周疫情續穩定，可作下一階段放寬。政府專家顧問孔繁毅更倡全面取消入境限制。酒吧業界指，賽後狂歡令每晚客人多3成，生意額升2成。

 

　　澳洲昨於決賽上半場落後劣勢下，惟下半場反超前以20比17反勝斐濟奪冠；法國則擊敗薩摩亞奪銅。最後1日賽事連場驟雨未澆熄觀眾熱情，有球迷昨晨提早1小時排隊入場。有球迷指今屆觀眾較少，但氣氛良好，令人忘卻疫情。早前因黃碼被拒入場的南非旅客Renier，昨與友人獲大會邀到包廂觀賽，他說滿意安排，會考慮再赴港旅遊。

 

特首李家超指成功復辦七欖，證明香港重返國際舞台，東方之珠較從前更閃更亮。

 

　　特首李家超、律政司司長林定國、房屋局長何永賢等高官昨亦到場支持，保安局局長鄧炳強更與觀眾擁抱歡呼。惟港隊昨於名次賽2度落敗，不敵加拿大和日本，今次賽事5戰全敗。

 

3日賽事逾6.5萬人次入場，昨日有2.1萬人觀賽。

 

　　香港欖球總會指，3日賽事有逾6.5萬人次入場，單計昨日有2.1萬人觀賽，僅首日有9名黃碼旅客未能入場，因官網已詳列入場規則，且旅客有責任了解限制，故未有退票，惟考慮到他們遠道而來，才安排在包廂觀賽。

 

旅遊業界倡盡快「0+0」搶聖誕客

 

　　昨到場觀賽的香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷指，場內多達萬人「除口罩飲酒2、3小時」，若未來3日疫情無上升，足證免疫屏障夠強，應盡快實施「0+0」入境安排。他指，日、台、韓等地已全面開關，本港復常步伐要快，才能搶聖誕客源。香港酒吧業協會主席錢雋永指，賽後狂歡令每晚客流多3成，生意額增2成，惟不少旅客不理解快測規定，有人拂袖而去，倡撤除限制，免損旅客的旅遊體驗。

 

　　浸大體育、運動及健康學系教授劉永松指，七欖具示範作用，其他大型賽事可參照其防疫及售票安排。而泰國、新加坡解禁後，即吸引數百萬體育旅遊人次，本港若做得太慢便很難追上。

 

　　感染及傳染病專科醫生林緯遜指，七欖對再辦同類戶外活動有參考性，若賽後1周疫情無太大波幅，可考慮下一階段放寬。惟他認為賽事戶外舉辦且觀眾流動性較低，縱七欖成功，亦不等同室內辦大型派對無問題。但他認同遊覽景點不涉除口罩，風險更低，不應限制黃碼者進入。政府專家顧問孔繁毅則提倡全面取消入境限制，包括機場核酸檢測，日後只需監察本地個案。他解釋，現有邊防措施難禁新變種輸入，且本港輕症佔多，已有強大混合免疫屏障，無理由再監察關口。

 

 

轉載自: 晴報

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