  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/11/2022

「團進團出」月內推 盼搶聖誕客 可堂食訪博物館主題公園

#團進團出 #黃碼 #景點 #肺炎疫情 #旅行團
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港昨增564名入境旅客確診，創疫情以來新高。港府同日宣布，本月內將實施「團進團出」，容許入境團可於旅客「黃碼」期間遊覽主題公園、西九故宮、M+博物館、寺廟等景點，更可到指定餐飲處所堂食，但行程須先向旅議會登記，並可減核酸檢測次數。旅遊及餐飲業界指，細節一周內出爐，冀4日3夜團可先受惠減少1日核酸檢測，以搶攻聖誕檔期的東南亞旅客，料初期每日來港客僅少於100人，冀以優化版「0+3」，逐漸過渡至最終「0+0」。

 

訪港團客黃碼限制將放寬，抵港後即可到訪主題公園、博物館等指定景點。（資料圖片）

 

　　文化體育及旅遊局昨宣布，本月放寬入境旅行團旅客黃碼限制，他們抵港後即時可入主題公園、博物館及寺廟等指定景點，並在「符合特別防疫要求」指定餐飲處所的分隔區域用膳。同時，政府會探討可否在平衡風險下，允許短暫留港的旅行團減少核酸檢測，但行程期間每日要快測。當局指，持牌旅行代理商需先向旅議會登記行程安排，並由持牌導遊帶團，旅客要用安心出行等，工作人員接待亦要全程戴口罩。

 

料初期東南亞客為主 每日少於100人

 

　　業界今將與當局開會商討細節。旅議會主席徐王美倫指，冀一周內具體措施可出爐，初期料吸引泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等東南亞國家旅客，模式類近小家庭、朋友團，每團僅10至20人，出遊時會戴團章識別；且已與酒店業協調，旅客確診後可留在酒店房隔離。她坦言，初期料每日僅少於100人來港，又冀「4日3夜」團核酸檢測可減1日，即第4日離港前毋須檢測，以吸引旅客聖誕重回香港。

 

專家認為，可減省訪港團客在港逗留後段日子驗核酸。（資料圖片）

 

　　徐太形容，方案如優化版「0+3」，冀創造條件走向「0+0」。她指，疫下本港有不少新景點開放，包括故宮及M+博物館等，亦希望帶旅客到具本地特色的黃大仙祠、天壇大佛、觀音廟等參觀。用膳安排上，她透露會用「包房」形式，隔板需「頂到上天花」，跟一般食客完全分隔。飲食界立法會議員張宇人補充，初步擬邀靠近景點的大型食肆參與，包團客的一日三餐，並擬將指團客的「碗碟分開洗」，強調旅客絕非「自由行」。旅遊界議員姚柏良指，可安排旅客在高峰期以外入博物館等參觀，以避開人潮，導遊能兼任景點導賞，並監測旅客有否違反除口罩等規定，以減低風險。兩主題公園對新措施表歡迎。

 

昨增564輸入個案 疫情以來新高

 

　　旅發局主席彭耀佳表示，新安排標誌本港邁向復常，向全球旅客及旅遊合作夥伴帶來正面信息，有助吸引休閒客重遊香港，尤其是短途市場客源。旅發局上月聯繫逾200個本地及海外業界，為重新吸引旅客做好準備。

 

　　感染及傳染病專科醫生林緯遜指，入境客現於第2、4、6日做核酸，但大部分個案在抵港「頭幾日」已陽性，考慮Omicron潛伏期較短，且有每日快測，認為減省在港逗留後段日子做核酸可行。

 

　　本港昨多5,198人確診，包括564宗輸入個案，為疫情爆發以來新高。公院有89宗重症留醫，佔留院者4.5%；多5人死亡，年介80至83歲。

 

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#團進團出 #黃碼 #景點 #肺炎疫情 #旅行團

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk