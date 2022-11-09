一日兩宗奪命工業意外 尖沙咀塌30條鋼筋擊斃男工 大埔壓路機壓死人

【晴報專訊】本港昨一天內發生2宗致命工業意外。尖沙咀亞士厘道21號地盤，一名43歲工人被30條飛墮鋼筋擊中；另一名維修工在大埔林村一個貨櫃場唧起壓路車維修，期間「冧唧」被壓著，2人送院後均傷重不治，分別遺下妻子、1名及4名子女。勞工處已向尖沙咀地盤發臨時停工通知，指意外是一個興建中房間內的鋼筋籠突然塌下。工業傷亡權益會指事件令人憤怒，指地盤意外頻生，促當局徹查。

遭鋼筋擊中的工人送院搶救後不治

首宗工業意外昨午約12時半發生，在尖沙咀亞士厘道21至27號地盤，約30條1米至4米靠牆的鋼筋突倒塌飛墮，壓到一名43歲王姓工人，工友報警求助。消防出動坍塌搜救隊救出昏迷的傷者，送伊利沙伯醫院後搶救後不治。

塌鋼筋意外現場為尖沙咀亞士厘道21至27號地盤

涉事地盤為建灝地產集團的商廈項目「21 Ashley」，集團稱死者由二判承建商聘請，已即時跟進及敦促總承建商實力工程聯絡家屬，會盡力提供適切援助。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，死者在現場負責安裝消防水喉，意外後遺下太太及一名剛升中的13歲女兒。據了解，死者女兒是與前妻所生，現任妻子是持雙程證留港。

地盤意外頻生 組織促徹查

另一宗意外發生在大埔林村一個貨櫃場，一名38歲姓丘男技工，將一輛壓路機唧高後進入底部維修，惟期間「冧唧」被困。消防接報到場，升高機器救出工人，惟當時已無知覺，送大埔那打素醫院搶救後不治。蕭稱，死者本身是家中經濟支柱，遺下妻子及1子3女，年齡介乎8歲至13歲。

發生意外的貨櫃場內有多部壓路機

勞工處分別調查兩宗意外，孫玉菡昨午稱，處方已向尖沙咀地盤發暫時停工通知書，如有違例會嚴肅跟進。他稱對意外感難過，近年工業安全整體有改善，但年均仍有20宗致命工業意外，望立法會可加快審理提高職安健罰則的修例。

警方到肇事大埔林村貨櫃場調查

蕭倩文指事件令人憤怒，指地盤吊運意外頻生，如事前有妥善做好準備，相信一定可減少意外發生。她指，工會已接觸死者家屬，將盡力提供協助，促請勞工處徹查並交代事件，如發現有人違例應檢控，又要求承建商和僱主協助家屬處理死者後事，並在家屬取得工傷賠償前，資助他們的生活費。

涉事鋼筋在意外前擺放情況備受關注。勞工處昨晚補充，意外中有鋼筋籠由興建中房間內突然塌下，導致男工死亡，已要停止在有關房間內的所有工作，直至消除危害才可復工，提醒按《工廠及工業經營條例》規定，僱主須為僱員提供安全的工作環境，否則一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。處方又提到，日內會向業界簡介意外事故和提醒採取安全預防措施，避免同類意外發生。

結構工程師倪學仁指，過往曾有紮鐵工「失手」，導致單支鋼筋墮下插傷人，但鋼筋同時塌下鮮有聽聞；大量鋼筋擺放位置通常由現場管工或工程師安排，一般應橫放在工地中央位置，較少靠牆邊不穩定地方。

鋼筋籠塌下肇禍 疑無設圍欄

建造業註冊專門工種職工會聯會副理事長周錦旋估計現場可能亦無設圍欄防止物件掉落。

安全督導員協會副主席譚金蓮稱，建造業議會的吊運指引提到，吊運物料期間要保持平衡，存放方面雖無同一指引，但一般亦知要平放或不能放近樓邊，估計有機會因場內分判商太多而無做好協調。

她稱，今年多宗致命意外已令工友「心驚膽戰」，惟年尾或要趕工，結果無暇指出錯誤之處。

至於大埔「冧唧」意外，譚金蓮指，地盤較重視吊運工程安全，需合資格人士作事前評估，合約亦有職安健要求，惟貨櫃場或維修工場則無同類要求，故從業員的安全意識相對低，監管亦存灰色地帶，以往已多次向政府反映，惟當局未有正視。