復必泰BB針今開打 分時段接種 港首現兒童染新變種

【晴報專訊】幼兒版復必泰（BB針）今開打，供6個月至4歲大兒童接種。兒童社區疫苗接種中心醫務統籌郭美均指，因復必泰兒童針劑量為BB針的3倍，為確保不會打錯針，會分時段接種、稀釋及分開存放針劑。郭透露，中心在周末僅百多人預約打針，對兒童接種情況感失望，提醒家長BB針須花5個月才完成接種，不宜再等。

另本港首現兒童染新變種本地個案，涉3名8至12歲男童。

郭美均指，本港有8萬名3歲以下兒童未打針，且至今有2萬幼童染疫，2人死亡，絕不希望因無打針而增兒童重症。

4間兒童社區疫苗接種中心今日開打復必泰BB針。身兼兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生的郭美均指，院內接種點同時提供科興、復必泰兒童針及BB針，為免「撈亂」，會分3個獨立雪櫃存放，並將接種時段分開，早上10時起打復必泰BB針，下午2時半後打復必泰兒童針；且不設即日籌，進入中心須核對身份，確保不會「打錯針」。

4間兒童社區疫苗接種中心今日開始打復必泰BB針，不設即日籌。（資料圖片）

分3次 前後5個月完成接種

兒童醫院高級藥劑師黃澤齡指，針劑須用生理鹽水稀釋，需時約15分鐘。雖然稀釋後可保質12小時，惟中心為免混亂，會在每個時段結束後，將用剩針劑全數銷毁；且每枝針均有標籤，印有適用年齡、劑量、批次、過期時間等資料。對會否造成浪費，郭解釋按預約人數稀釋，料需丟棄針劑「非常少」。

郭坦言，重重把關是因為復必泰兒童針劑量為10微克，是BB針3微克的3倍，且現時無數據顯示嬰兒打過量針劑後果，故須非常小心。她又強調，6個月大嬰兒出生後已打多種防疫針，家長毋須太擔心；又提醒BB針須分3次，前後要花5個月才完成接種，家長不應再遲疑。

對於預約情況，郭指中心容量達700、800人，惟周一至四僅數十人預約，科興更低至「單位數」；周五至日則較好，約100至200人預約復必泰兒童針，BB針及科興則各有20、30人預約，令人失望。

本地亦首現兒童感染新變種個案，3名男童年介8至12歲，居於大埔、東區及九龍城，分別染BQ.1.1、XBB和XBD。另外，醫衞局提醒，7名涉濫發醫生所簽發的免針紙，將在今日失效。