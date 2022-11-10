疑捏造匿名信影片 涉虛報虐兒 匡智會松嶺二校教師被捕

【晴報專訊】嚴重智障兒童學校大埔匡智會松嶺二校，早前被爆出多宗懷疑虐兒個案，校方隨後否認。經警方調查後，發現一名48歲女教師涉嫌捏造匿名信及影片，部分為4至8年前錄製，遭指控的教職員已不在場，本周一以「不誠實取用電腦」及「浪費警力」罪被拘捕，不排除因不滿上司工作安排而犯案。

被告唐逸敏准以2,000元保釋候訊，每周需到警署報到。

新界北總區重案組總督察武少禧昨交代案情指，警方於8月24日接獲松嶺二校一名家長報案，指收到匿名信，內容指控學校多名現職或已離職的教職員在校內虐待小童。8月至10月期間，多名家長、辦學團體匡智會及教育局亦收到多封匿名信、相片及經刪剪過的片段，內容大致指控特定教職員在校內虐兒，以及相關校內行政的問題。

他表示，由於指控嚴重，新界北總區重案組於8月接手跟進，並向匿名信內所提及的每一名教職員及小童家長作調查，並翻查大量學校紀錄，發現信中指控大部分誇張失實，匿名信中內的影片為4至8年前錄製，部分被指控的教職員當時並不在場。警方其後亦檢取該校今年6月至8月的所有閉路電視，審視1.9萬小時影片後，暫未有發現違法行為。

涉犯不誠實取用電腦 浪費警力

警方檢走電話及打印機等證明

經深入調查後，警方鎖定該校一名48歲女教師，涉嫌製作及寄出相關信件，並於本周一（7日）以「不誠實取用電腦」及「浪費警力」罪將之拘捕，在其辦公室及住所，檢出製作匿名信的電腦、打印機、相關證物。據悉，被捕女教師在該校任職10年，教授音樂及語文課。

他指，匿名信指控針對校內管理層及特定教職員，故不排除有人因工作安排、對上司及同事不滿，繼而製作片段。

匡智會：涉事教師已停職

案件昨午於粉嶺裁判法院提堂。被告唐逸敏暫毋須答辯，裁判官將案件押後至2023年2月1日再訊，待警方進一步調查，被告准以2,000元保釋候訊，其間不得離港或接觸控方證人，並須交出旅遊證件及每周到警署報到。

匡智會教育部稱，涉事教師已被校董會暫停職務，調查結果令匡智會聲譽得以維護，令學生校園生活重回正軌。

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