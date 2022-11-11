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11/11/2022

髮廊等處所改被動查疫苗通 黃碼可進 露營場地下周四重開

#疫苗通行證 #黃碼 #防疫措施 #理髮店 #露營場地
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　　【晴報專訊】本港疫情持續平穩，衞生防護中心指本地感染、死亡數字呈跌勢。醫衞局宣布下周四（17日）起再放寬部分防疫措施，機鋪、理髮店等8類處所，改為被動查核「疫苗通行證」，顧客入內只須「掃安心」，即持黃碼者亦可進入；另42個公營露營地點亦可重開，公眾娛樂場所下的表演場所則允飲食。局方強調，世衞仍視新冠疫情為「國際間關注緊急事件」，本港亦將維持公共緊急事態，不會解除口罩令。

 

關閉逾兩年，42個公營露營地點終可重開。（資料圖片）

 

　　傳染病處主任張竹君指，近期整體確診個案維持在5,000宗上下，過去1周本地個案跌1.2%，但輸入個案則升7.8%，約有450宗，佔入境客約4%；死亡個案徘徊在70多宗，大部分為無打疫苗者，認同自6月份至今「死亡個案低咗」。醫管局總行政經理劉家獻指，過去一周重症維持70、80人，初步分析急症室入院者中，40%非因新冠入院，離世者中30%非關新冠，意味對醫療系統影響漸減，公院非緊急手術和服務已復常。

 

死亡個案跌 對醫療系統影響減

 

　　因應疫情回穩，醫衞局副局長李夏茵宣布，下周四起，將8類指定處所的疫苗通要求，由主動查核改為被動查核，即持黃碼者未來可入遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、會址、麻將天九耍樂場所、活動場所、理髮店，及宗教處所；食環署轄下公眾街市與私營街市亦看齊，改為被動查核。李提醒，市民出入被動查核處所仍要「掃安心」，情況如外出帶身份證，「當執法人員查，你要出示證明」。

 

　　另42個公營露營地點可重開；室外體育處所觀眾席、馬場室外範圍、公眾娛樂場所下的表演場所亦准飲食，包括西九區的留白Livehouse、茶館劇場。具體安排視乎主辦機構決定，若場內准飲食即要主動查核。

 

仍屬「緊急事件」 不解除口罩令

 

　　對有指七欖等盛事已可在港舉辦，新冠肺炎已非「公共衞生緊急事態」，應全撤防疫限制。她反駁，七欖入場者非高危群組，且有快測及接種等要求，不可放諸日常生活，強調世衞仍視新冠為「國際間關注緊急事件」，本港維持公共緊急事態，且預期冬季流感傳播，美國有研究指解除口罩令的省份確診升5%，故本港不會解除口罩令，亦無意撤銷「安心出行」。當局仍視「需除口罩」場所為高風險，餐廳、酒吧、健身中心等13類處所需主動查核，即「黃碼」者禁入。但她強調若走勢樂觀，防疫可「一步一步扭鬆啲」。

 

　　醫衞局局長盧寵茂亦在網誌撰文，指是否緊急事態，視乎本地數據及環球情況，非靠「一兩項活動或一兩個人說了便是」，且美國政府亦將緊急狀態延長至明年1月，可見新冠威脅未除。

 

　　本港昨呈報5,697宗確診，包括495宗輸入。新變種本地個案多9宗，感染BQ.1.1、XBB和XBD。另公院多9人死亡，當中1名62歲婦由殮房呈報。

 

 

轉載自: 晴報

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