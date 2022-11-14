港鐵油麻地站 列車出軌撞甩門 專家︰倘早1分鐘恐釀大傷亡

【晴報專訊】港鐵不足1年內發生2次列車車門飛脫事故！昨晨一列駛入油麻地站荃灣線列車，因首卡車轉向架偏離路軌，至少4道車門飛脫，須疏散約750名乘客，荃灣線佐敦至荔景站至凌晨收車仍未能恢復，爭取今早恢復服務，市民今繁忙時間上班交通情況將備受考驗。

列車出軌後至少4道車門飛脫(網上圖片)

港鐵就事件致歉，承諾調查成因，初步發現列車與路軌旁金屬結構裝置有碰撞。有專家估計，是次出軌有4大可能性，包括有外來物、車底氣袋漏氣或爆裂致出軌等，不諱言若事故早1分鐘發生，列車速度高，恐致傷亡慘重。

列車車頭損毁（網上圖片）

一列由荃灣線往中環的列車，昨晨約9時半駛入油麻地站2號月台時，發生車門飛脫事故。據網上片段及現場所見，事發後至少4道車門橫置在列車與月台幕門之間空隙，列車與路軌旁金屬結構裝置有碰撞，致列車車頭及路軌旁設備均有損毀。有目睹車門飛脫一刻的乘客指，當時列車正駛進月台，車頭突沙塵濺起，出現「轟隆轟隆」聲響，直言「如果強化玻璃門（月台幕門）爆裂，我都會出事。」

最快今始恢復服務 將罰2500萬

事件令約750名乘客受影響，其中約600人經月台離開，約150人使用列車車尾緊急出口斜道，沿路軌徒步往旺角站。有經緊急出口離開乘客批評，隧道內未有指示燈，亦無職員帶路，另一邊更有列車行駛，形容驚險。港鐵晚上補充，確認列車安全後，職員按程序讓部分乘客使用車尾緊急出口斜道離開，旺角站職員亦有到場協助。

事發後，港鐵安排免費接駁巴士，在荔景、太子及、佐敦站等上落，運輸署亦加强16條巴士線服務。惟彌敦道北行車至傍晚都出現嚴重擠塞。港鐵昨晚近8時才能把轉向架移正，之後移走肇事列車，修復周邊設施。港鐵車務總監李家潤稱，昨晚收車後仍爭分奪秒搶修，爭取今日恢復服務。

運輸及物流局局長林世雄（車廂內前左）事發後到油麻地站視察

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指，一架列車共有16個轉向架，初步檢查發現，首個轉向架偏離路軌，路軌旁有設備損毀，需較長時間修復，向乘客致歉。港鐵行政總裁金澤培稱，會邀請第三方專家參與調查。運物局局長林世雄責成港鐵做好調查並提交報告，會依照現行懲罰機制處理事件。按現行每宗嚴重服務延誤事故撥出回贈乘客的最高款額，延誤12小時以上罰款為2,500萬。

機電署示，將循外物因素、機件狀況等方向調查事故成因。而香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生指，轉向架為列車一部分，每卡列車共2個轉向架，每個轉向架有4個車轆，作用如私家車的前轆，協助列車轉彎，及保持行車穩定。他估計，意外成因與轉向架的車轆損壞、路軌有損傷、或受外來物影響所致，但由於列車由清晨5時出車，至意外發生期間已行駛逾4小時，期間並未出事，故估計由外來物引起機會較大。他指，轉向架並不會經常更換，會作定期維修，直言由於當時列車已減速入站，若早1分鐘發生意外，以車速40至80公里行走，後果將不堪設想。

疑外來物肇禍 或車底氣袋出事

身兼港鐵資深車長的葵青區議員梁志成則稱，肇事列車為M-Stock款式車卡，由英國都城嘉慕生產，1979年投入服務，24年前曾翻新。他推斷，因車底氣袋（Airbag）過度充氣或漏氣所致，氣袋作用是按列車載重量自動調節列車升降及平衡車身，以配合月台高度，若調節失當致氣袋傾斜，可致轉向架不平衡，列車撞向幕門，認為與維修及保養欠妥有關。中科監察主席潘焯鴻亦指，今次出軌原因或與1994年九龍灣站事故類同，跟列車懸掛氣袋爆裂有關。

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