亞洲七欖播錯國歌 李家超：已向韓領事表不滿 警查違法否

【晴報專訊】港隊上周六在南韓仁川出戰亞洲七欖系列賽第二站決賽，惟賽前播國歌環節錯誤播出一首反修例歌曲。港府昨凌晨發稿抗議，特首李家超稱已要求主辦方亞洲橄欖球總會及香港欖總分別調查，政務司司長陳國基亦已約見韓國駐港總領事表達不滿，警方亦會調查是否涉串謀違反國歌法。

亞洲七欖系列賽第二站決賽香港對南韓，主辦機構賽前誤播反修例歌曲。(網上片段截圖)

亞洲欖總在官網道歉，指事件涉初級職員人為錯誤；立法會議員霍啟剛則稱，香港欖總有提供正確國歌，惟對方擅自下載錯誤歌曲使用，有議員要求國安處介入調查。

直播片段所見，港隊球員在播錯國歌期間均無特別反應。港協暨奧委會表示，香港欖總當時已立即向亞洲橄欖球總會和國際欖球理事會表達不滿，主辦方賽後已公開致歉，以及播出正確的中華人民共和國國歌。直播片段經修改之後，亦已用《義勇軍進行曲》取代原有歌曲。亞洲橄欖球總會昨午再在官網發聲明，聯同南韓欖球總會向中華人民共和國政府、特區政府和欖總致歉。

有職員擅下載歌曲 稱不知涉示威

特首李家超指國歌是嚴肅的事，要求調查事件。

特區政府昨凌晨2時許發稿對事件表抗議和強烈不滿。特首李家超昨晚稱，總會雖已致歉，但國歌是嚴肅的事，會要求亞洲欖總及香港欖總分別調查，政務司司長陳國基昨已約見韓國駐港總領事表達不滿。他強調，國家憲法及本地法例均已列明，「中國國歌只有一首，就係《義勇軍進行曲》」，認為錯誤播出的歌曲有政治目的，本港警方會調查是否涉串謀違本港《國歌法》及其他法例。文體旅局局長楊潤雄稱，會與港協暨奧委會和其他體育總會商討，日後若再發生同類事件，應如何即場跟進。在北京，外交部發言人毛寧說，注意到主辦方已道歉，特區政府亦已作出回應。

據亞洲欖總聲明，涉事人員在網上下載歌曲播放，形容事件是由當地一名初級職員的簡單人為錯誤導致。霍啟剛則稱，香港欖總已向主辦方提供正確國歌，但前線人員卻擅自上網下載其他歌曲使用。美聯社引述主辦機構指，負責人員收到港隊提交的國歌前，不小心將有關歌曲儲存在電腦，並將檔案改為「香港」，結果誤當成中國國歌播放，又指事前不知道歌曲與示威有關，亦無政治目的。記者嘗試在Google搜索「香港國歌」，檢索結果另有欄目顯示為該反修例歌曲歌詞；但用英文檢索則無同樣顯示，檢索結果最多為《義勇軍進行曲》，其次是反修例歌曲。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，因香港非國家，搜尋引擎會以較多人在網上討論的關鍵字內容顯示出來。

政界猛批 促研再發生會否拉隊離場

本地政界強烈批評事件。本身是資深大律師的行會成員湯家驊稱，事件肯定不是無心之失，很難相信不涉在港人士協助甚或策劃。工聯會陸頌雄亦指，國安處需調查是否有香港人或者中國人參與，又希望外交部與南韓進行外交交涉。民建聯陳勇則稱，事件屬不負責任和不可原諒的錯誤，認為特區政府和香港欖總要研究，一旦再有同類事件，會否在現場提出抗議甚至「拉隊離場」。