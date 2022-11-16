世界盃下周開鑼 賭波活動轉趨活躍 過往賽後求助增1至4成

【晴報專訊】世界盃下周一（21日）在卡塔爾開鑼，除了球迷興奮，賭波活動亦轉趨活躍。有提供戒賭服務的機構指，每逢大型球賽舉行後，接獲求助個案最少增1至4成。加上疫下封關、娛樂活動減少，令網上賭波活動更活躍，曾有男士因賭波欠債近40萬元，直至妻子提出離婚才決心戒賭。

卡塔爾世界盃下周一開鑼，當地與香港時差僅5小時，不少球迷可觀賽。

輔導機構坦言，疫情影響防賭宣傳，籲市民發現身邊人若有沉迷賭博跡象，應及早求助。

世界盃令全城狂熱，惟提供戒賭服務的機構在賽後接獲的求助均有增無減。路德會青亮中心稱，2018年世界盃舉行後，涉及賭波的求助增加約1成；錫安社會服務處勗勵軒輔導中心指，上屆世界盃和去年歐洲國家盃過後，求助個案亦較前一年多3至4成；東華三院平和坊在上屆世界盃後，亦多2成求助個案。明愛展晴中心更謂，以未有大賽的2017年與去年相比，承認參與網上賭博的求助人暴增約5.5倍，自認有參與非法賭博者亦多4.2倍。

卡塔爾世界盃下周一開鑼，當地與香港時差僅5小時，不少球迷可觀賽。

網上貸款易 有人因此負債百萬破產

錫安社會服務處勗勵軒輔導中心主任嚴浩宇指，疫下娛樂場所關閉，賭客未能到澳門賭博，連麻將館也停業，「網上賭波幾乎成了『獨市生意』」。明愛展晴中心署任高級督導主任伍淑萍認為，近年申請貸款手續可在網上進行，令賭徒更易借貸，曾有求助人負債達100萬元才求助，最終因無法償還要申請破產。

東華三院平和坊提供戒賭服務，指有不少求助人參與非法賭博。（平和坊提供）

東華三院平和坊發言人指，今屆世界盃在卡塔爾舉行，與香港時差僅5小時，不少球迷可觀賽，在氣氛熾熱下或更易吸引人參與賭波。過往便有每晚觀賽的球迷因賭波初期有斬獲，結果投放更多時間和金錢，最終欠債近40萬元、與家人衝突日增，在妻子提出離婚後才醒覺不想兒子有樣學樣，因而決心戒賭。

輔導機構促設投注預算限額

平和坊發言人提醒球迷觀賽時，應主動避開賭博引誘，包括避免接觸賭波資訊或前往「高危場所」。伍淑萍則呼籲市民投注前應設定預算限額，勿因贏錢而加碼；又建議讓身邊人知道自己參與賭博，由他人協助監察其賭博行為，如發現身邊人沉迷賭博，應及早求助。