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17/11/2022

廣播不清致逾百客闖路軌逃生 港鐵首認有列車駛過 極不理想致歉

#港鐵事故 #路軌 #護欄移位
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　　【晴報專訊】港鐵油麻地站周日發生列車出軌及甩門事故，致荃灣線荔景至佐敦站癱瘓。港鐵昨提交初步調查報告，首次承認當日乘客肇事列車疏散期間，因車廂廣播有不足，致過百乘客誤經車尾緊急出口離開，惟未及時叫停觀塘線列車，結果乘客沿路軌徒步至旺角站期間遇見對頭車。港鐵承認不理想並致歉。有專家估計，乘客在事故期間或未必準確理解廣播內容，而涉事車長或曾離開駕駛室，致未能及時發現乘客走錯方向。

 

列車當日出軌甩門後，港鐵指控制中心原本打算安排職員，協助乘客由列車車門返回油麻地站月台。(網上圖片)

 

　　港鐵初步調查指，事故源於一個距離月台數十米的軌道旁金屬護欄移位，與列車碰撞肇禍。惟外界更關注當日疏散安排，其中有約150名乘客經車尾緊急出口斜道進入路軌，徒步前往旺角站，有乘客更稱見到「斜對面」有對頭車經過，險象環生。

 

車長未即時得知 遲通報叫停列車

 

　　港鐵車務總監李家潤昨承認，由乘客反應推斷，相信當時廣播內容可能有不足之處，致部分乘客錯誤由車尾緊急出口疏散，惟控制中心原本打算安排職員，協助乘客由列車車門返回油麻地站月台，同時因駕駛室設備受損，導致車尾斜道打開的警報，未能傳到車長處，有關情況到後數分鐘後，才能通報控制中心，後者隨即指示觀塘線往黃埔站方向列車暫停，期間乘客在道岔位置，見到由旺角站開出的列車，承認體驗極不理想，就此致歉。

 

有乘客當日僅靠手機燈光「摸黑」行路軌疏散（港台圖片）

 

　　但李家潤未有提及廣播如何「不足」，當日行路軌「摸黑」靠手機燈光疏散的郭先生接受電台訪問強調，當時廣播是叫乘客由車尾離開，無提及油麻地站，乘客亦一度猶豫是否要自行打車門，質疑車長與控制室明顯無溝通，加上在路軌時並無任何港鐵職員協助。

 

　　鐵路運輸專業人員協會主席張年生估計，當時車長或指示乘客由「車頭」離開，惟乘客當下未必理解是指往油麻地方向，尤其在近旺角方向車尾的乘客，結果錯誤打開車尾緊急門疏散，惟車長的具體廣播內容，相信港鐵可翻查行車紀錄。

 

　　曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇指，疏散過程非常危險及不理想，事件反映車站設備及應變流程存漏洞，建議港鐵加裝獨立的備用警報系統，一旦緊急斜道開啟就即時發出警報，並在路軌採用移動偵測系統，偵察路軌是否有人進入，以便迅速應變。但張年生認為，警報系統未必受損，反而有機會因車長已離開駕駛室而無留意，才未能及時通報控制中心，煞停旺角站前來的觀塘線列車，惟他稱就算控制中心未有通知，車長亦應有密切留意路軌情況，正如東鐵平日偶爾會因有人誤闖路軌而延誤。

 

張欣宇建議 加裝備用警報系統

 

　　李家潤稱，會針對緊急事故應變為車務控制中心及車長加強培訓，同時探討不同方法，加強在軌道設置實時監測及事前警報，利用科技預防同類事件發生。港府昨晚稱收到港鐵向機電署提交的報告，正審視內容。

 

護欄移位釀出軌 6個月內全面查同類裝置

 

李家潤指，會循設立原意及平日維修等方向調查護欄移位原因。

 

　　港鐵一年內發生兩次甩門意外，李家潤指，初步相信隧道管道內一個長7米、高2.4米的金屬護欄裝置移位，與列車碰撞，導致頭卡車的轉向架偏離及車門脫落，會循護欄設立原意及平日維修等方向調查移位原因，將應政府要求在2個月內提交詳細調查報告，已成立獨立調查委會和聘本地及海外專家，成員包括理大前副校長何兆鎏、澳洲蒙那殊大學教授Ravi Ravithara及John Matthew Cookson博士等。



　　李又稱，當日收車後已檢查逾30個在市區線的同類護欄裝置，目標在6個月內完成更龐大和全面的檢查，再向機電署匯報。據港鐵提供圖片顯示，護欄位於抽風系統位置。張年生相信，護欄是避免維修人員誤墮路軌，平日未必有特別維修保養，但維修抽風系統時或需暫時拆除，有機會因重新安裝時處理不佳，亦有可能與其他物件碰撞；而油麻地站已使用40年，護欄有機會老化。

 

轉載自: 晴報

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