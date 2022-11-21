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21/11/2022

陳國基斥接連出錯荒謬 港協定新指引 若發現國旗國歌問題叫停賽事

#港欖 #港協暨奧委會 #停賽 #國歌 #國旗 #陳國基
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　　【晴報專訊】港欖代表隊先後遇上播錯國歌和錯誤顯示國歌名，引發軒然大波。港協暨奧委會表示已制定指引，月內要求所有屬會出戰國際賽時，隊內最高級人員要負責跟進，一旦發現涉及國旗或國歌問題時，要即時叫停賽事，否則「拉隊走人」。

 

欖球頻道發布的世界盃欖球賽香港對葡萄牙賽事精華片段中，字幕顯示錯誤的國歌歌名。(網片截圖)


　　政務司司長陳國基昨批接連出錯是荒謬和不可思議，將去信世界欖球理事會及亞洲欖總要求徹查交代。

 

政務司司長陳國基稱，近期接連發生國歌出錯，認為荒謬及不可思議，對主辦方解釋難以置信。


　　港協暨奧委會義務秘書長王敏超接受傳媒訪問稱，擬本月內向屬會發指引，要求在外參賽時，要主動向主辦單位提供標準國旗、區旗及國歌，就算對方已準備亦要檢查和確認正確，跟進者應為隊內最高級人員，如領隊或教練，兩者都缺席則由隊長負責，一發現有錯就要即時示意，若對方拒暫停或更正就拉隊離場退賽。

　　王表示，指引將適用於所有要升國旗及奏國歌的賽事，若再有失誤而查明是屬會責任，屬會要受處分，甚至由國安法層面追究，強調國歌、國旗及區旗茲事體大，指引「無得改」。王昨晚稱，計劃今明邀請所有屬會就新指引開會。

港府函世欖理事會促徹查

　　本身是足總主席的港協暨奧委會副會長貝鈞奇稱，以往在外比賽亦會試播國歌確認，僅未有白紙黑字指引；另曾發生播錯國歌，一發現會立即阻止，指引只是寫明誰人負責，又提到若已提出有錯亦不更正，拉隊退賽亦合理，但相信國際體育組織不會刻意犯低級錯誤。

　　政務司司長陳國基昨出席活動後，主動提到近期接連發生國歌出錯，認為荒謬及不可思議，對主辦方解釋亦感難以置信，會去信世界欖球理事會及亞洲欖總，表達強烈不滿、要求徹查和交代，又重申已要求本港警方深入調查事件是否涉刑事。

 

 

轉載自: 晴報

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