電費調整今揭盅 環團料中電加1成 港燈加3成

【晴報專訊】兩電電費調整今揭盅，消息指行會昨已提前聽取加價安排。環團推測中電及港燈明年加電費逾10%及30%。中電昨率先宣布，明年將撥款2億元推多項社區支援計劃，包括向基層及劏房戶，分別提供一筆過600元及800元燃料費資助，料有15萬戶受惠。基層團體指資助額杯水車薪，擔心加電費令業主借勢提價；亦有食肆指營運成本增，將轉嫁消費者。



兩電原定今會見行政會議及特首討論明年電費調整，惟因特首李家超確診，行會今日休會。消息指行會昨午舉行非正式會議，聽取加價安排，因今次加價在利潤管制協議框架內進行，故毋須行會審批，並不影響兩電今午在立法會環境事務委員會交代加幅。委員會主席葛珮帆指，政府通知今日會議將如期舉行。



中電公布補貼 基層戶600元 劏房戶800元



中電昨宣布將透過中電社區節能基金撥款2億元，於明年推出多項社區支援計劃，其中1億元用於「中電燃料費資助計劃」，分別向10萬名合資格基層人士，每戶提供一筆過600元補貼，以及向5萬個劏房戶，每戶提供一筆過500元補貼。款項會直接存入受惠人士的電力帳戶及存入劏房戶的銀行戶口。另外撥款500萬元，於明年為經社區夥伴轉介的劏房戶，重鋪電綫、安裝獨立電錶等；並向1萬個過渡性房屋住戶，提供每戶2,000元節能電器資助，涉款2,000萬元。

國際燃料價格飊升，明年兩電加電費難以避免。（資料圖片）



中電企業發展總裁莊偉茵表示，因俄烏戰事致國際燃料價格飊升，並面臨能源危機，坦言電價無可避免有上調壓力，指今次撥款較去年增1倍，受惠人數亦是去年的3倍，認為可到位地幫助有需要人士。



市民指難省錢 食肆︰或轉嫁消費者



翻查資料，中電的燃料調整費由今年1月每度電38.6仙，升至本月的54.8仙，本月平均淨電價升至145.1仙，較今年初高13%。而港燈的燃料調整費，亦由今年1月每度電27.3仙，升至本月的78.8仙，本月平均淨電價升至186.8仙，較今年初增加38%。



一家三口居於筲箕灣的李小姐（化名），夏季及冬季電費分別為300至2,000元不等，「現時仍開緊冷氣」，認為難以節省開支。在銅鑼灣經營食肆的馮先生亦說，現時每月電費達2.4萬元，較去年增20%，「只能在少客時關掉冷氣和爐具」，他又指今年中已輕微加價5%，若再加電費便需再轉嫁消費者。

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世界綠色組織行政總裁余遠騁說，兩電的燃料帳已無法抵銷燃料開支加幅，共需墊支數十億元，導致燃料調整費逐月增加，估計中電及港燈明年電費加幅分別逾10%及30%，未來將有增無減。



中電加碼支援學童 為長者檢查電力裝置



中電繼去年推出電子學習支援計劃，今年再加碼向1,600名有需要學生送贈電子學習器材，涉款600萬元，並新增長者家居電力安全計劃，由社區夥伴安排合資格的工程人員，為中電供電範圍內有需要的長者，檢查及維修家居的電力裝置，料有約200個長者家庭受惠，涉額100萬元。



至於工商客戶方面，中電會新推出中電節能專業分析計劃，撥款500萬元與大學、研究機構和專業團體合作，為高能源消耗的行業，例如醫院及數據中心等，進行能源分析，提供節能建議，以提高行業的能源效益，減低營運成本。

中電企業發展總裁莊偉茵（右）指，中電明年將撥款2億元推多項社區支援計劃，金額倍增。