第四輪「賞你遊」次批行程 今早10時起開搶

【晴報專訊】旅發局「賞你遊香港」自推出以來深受市民歡迎，第四輪活動的第二批行程今晨10時起接受報名，今次提供逾170個行程，參加者可遊覽不同古蹟文物，亦可從中了解本港不同行業發展，或者品嘗多國特色美饌，付費的「尊尚旅行團」更有機會嘗試烹調正宗泰國菜。



173行程 大部分免費



第二批行程有173個，大部分均屬免費行程，主題包括歷史古蹟、探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，例如「新界歷史深度遊─遷海令篇」會帶市民參觀逾400年歷史的錦田樹屋，「古蹟歷史鮑魚美食遊」則會安排粉嶺農田收割體驗，另有行程提供安排光板田村環保種植及瑜伽工作坊。每個行程都會安排各國美食。

今批行程主題包括歷史古蹟文物，景點之一包括逾400年歷史的錦田樹屋。（資料圖片）



需要付費的「尊尚旅行團」行程則有21個，團費介乎50至200元，其中「小泰國文化烹飪之旅」會帶參加者在九龍城探索最正宗泰式美食和地道泰國雜貨，更有機會嘗試烹調冬陰功湯和椰汁西米糕，另有「懷舊漁港+馬賽克工作坊一天遊」，除可乘懷舊小輪，更會安排特色馬賽克燭台工作坊。



市民只須於本地實體零售及餐店舖消費滿800元，儲起相關機印收據便可免費換取本地遊名額一個，今早10時起可透過活動網站上的指定方法，在網上、電話或門市報名，名額先到先得。旅發局提醒，市民須按旅行社指示提交單據正本，繳付按金或所需團費，方可確認成功報名，另要留意最新疫苗通行證的要求。