科大改良mRNA尾鏈序列 冀增藥效治新冠癌症

【晴報專訊】治療新冠、癌症及遺傳病，現時廣泛應用mRNA疫苗技術。科大化學及生物工程學系研究團隊發現，只要改變mRNA尾鏈序列，便可促使合成mRNA製造更多蛋白質，最多較傳統序列多10倍，可望令藥物療效更顯著。同時生產蛋白質持續時間亦延長1倍，進入細胞後48小時仍有產能。

科大化學及生物工程學系助理教授曠怡(右圖中)指，新技術有望增3倍藥效，減疫苗劑量及接種次數。

團隊指，已就序列申請專利，冀未來與藥廠合作，冀增加治療新冠及癌症等疫苗和藥物的療效及持久度。

領導研究的化學及生物工程學系助理教授曠怡指，mRNA依賴尾鏈製造蛋白質，而蛋白質如同「工人」，當數量愈多，效率便愈高。以新冠疫苗為例，愈多蛋白質即愈多抗原，可刺激免疫系統產生更多抗體；在基因藥物中，蛋白質可加速細胞回復正常狀態。惟過去科學界甚少改良尾鏈序列，慣用化學物質「A」作為尾鏈，「一般由40A至150A不等，惟該尾鏈進入細胞後，會很快被酶分解，產能只能持續6小時，12小時後已很少，24小時後已無法產生蛋白質。」

今次科大在尾鏈加入化學物質「C」，組成「31A8CA」等新序列，能干擾某些酶識別尾鏈，從而減慢分解。曠指，在人類細胞及小鼠實驗證明，科大序列在模擬藥物模型中，較舊序列產生多3至10倍蛋白質；在模擬疫苗模型中，則可多6倍。另觀察實驗鼠後，科大序列產生的蛋白質在48小時後仍然存在，直至72小時後才消失；而舊序列產生的蛋白質在48小時後已無法觀察。

改良的mRNA尾鏈序列(右)進入細胞後48小時仍可製造蛋白質（螢光綠色），而傳統的mRNA，當時已幾乎停止生產蛋白質。（科大官網圖片）

夥中山大學進行癌症疫苗實驗

曠怡補充，過去為令身體產生足夠蛋白質，往往須重複或注射高劑量mRNA，新技術有望減少劑量及接種次數。且新技術能與現存改良技術並用，毋須特別設備和培訓，僅靠小量mRNA便能產生更多蛋白質，不會增加生產成本成本。她透露，正與中山大學合作進行癌症疫苗動物實驗，亦正尋求藥廠支持，冀盡快展開人體實驗及投入應用。