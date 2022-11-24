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24/11/2022

未定設計先招標 合約批出後大改 安達臣道天橋工程超支10億

#審計報告 #政府工程超支 #安達臣道行人天橋 #招標
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　　【晴報專訊】政府工程頻頻超支，審計報告揭發政府在未敲定安達臣道行人天橋設計便倉卒招標，其後需更改設計，加建一條天橋，並發出141份更改令，被承建商提出逾7,000萬元申索趕工，總工程費約31億元，超支約10億元。天橋完工後，3年間升降機亦暫停服務183次，最長暫停10日。

 

安達臣道發展工程計劃中，原興建3條行人天橋，後來加建至4條，並大幅修改原本設計。（審計報告）

 

　　審計署建議當局應敲定工程設計才招標，及監察行人天橋升降機的運作。

 

　　土木工程署於2008年1月批出一份合約，涉額20.63億元，為安達臣道發展工程計劃中，興建3條行人天橋、平整工程等，連接秀茂坪及順安社區，原定2014年7月完工。但審計報告發現，署方為趕及2015完工，別無選擇下在未敲定天橋設計前、即2007年9月已開始招標。但合約開展1年後，房署經諮詢公眾及完成交通檢討研究，決定增加第4條行人天橋，並需大幅修改原本3條天橋的設計，包括加長天橋、更改方向等。

 

安達臣道發展工程計劃中，原興建3條行人天橋，後來加建至4條，並大幅修改原本設計。（審計報告）

 

4天橋升降機 3年內暫停服務183次

 

　　結果顧問向承建商發出141份更改令，總額達1.86億元，並批出一份新合約增建第4條行人天橋，造價1.679億元，承建商亦就延長合約期及延工費用，申索7,010萬元。兩份合約因多次改動，合共延期45.5個月完工，連同新建天橋及承建商申索費用，總工程費增至近31億元，超支約10億元。

 

 

安達臣道發展工程計劃中，原興建3條行人天橋，後來加建至4條，並大幅修改原本設計。（審計報告）

 

　　另外，在2009年至2015年施工期間，工程出現1宗混凝土墩墮下、3宗山泥傾瀉及2宗其他事故。而完工後，在2019年至2021年間，4條天橋的升降機服務暫停高達183次，平均每次暫停10小時，其中一部連接安泰邨及利安道天橋的升降機，最長暫停242小時、即約10日。

 

　　審計署建議，當局應在合約招標前敲定工程設計，亦要密切監察行人天橋升降機是否正常運作。

 

　　香港建造商會會長林健榮形容，此情況較罕見，因工程需準備及計劃，「唔係話做就做」，如改動額度逾20%，必定超額及超時完工。

 

 

轉載自: 晴報

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