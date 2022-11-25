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25/11/2022

新症再破9千 住院學校院舍齊升 3成安老院友二次感染

#肺炎疫情 #新冠疫苗
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　　【晴報專訊】確診個案重上9,219宗高位，衞生防護中心指，過去1周總病例逾5.4萬宗，按周增28.5%。近30%老人院院友屬二次感染。醫衞局副局長李夏茵坦言，近日住院、死亡、學校、院舍等感染指標「全線上升」，疫情仍未見頂，若公營醫療系統癱瘓，或再收緊防疫措施。另外，二價疫苗料數日內抵港，下月初可作為第4針開打。

 

當局籲市民對疫情保持警覺，打齊針、戴好口罩及多做檢測。（資料圖片）

 

　　本港昨呈報8,500宗本地感染，719宗輸入，262名旅客入社區1至3日後陽性，屬「0+3」檢疫實施以來新高。另多13人死亡，年介72至96歲，4人來自院舍。XBB、BF.7和BQ.1.1變種合共多8宗本地個案，患者多已打3針。

 

　　傳染病處主任張竹君指，過去1周日均7,900宗確診，按周升24%，本地和輸入個案分別升25%和21%，死亡個案增14.7%。按年齡劃分，感染者最多為20至40歲，長者亦有升勢。79間老人院在過去1周爆疫，按周升44%，高達20%至30%院友屬二次感染，遠超社區的3%，料與院友在第5波高峰感染後所獲抗體失效有關。而染疫學生亦按周增35%，中招教職員多82%。張強調，每日快測已阻校內大型爆發。

 

　　醫管局總行政經理劉家獻指，住院人數較上月多40%，新入院者升至350人，18%病人來自院舍。每日重症患者達100人，1%人要用呼吸機，10%人要聞氧氣，情況仍可控。現時公院非緊急服務如常，惟指定診所用量已達90%。

 

倘醫療系統癱瘓 須收緊防疫

 

　　李夏茵指，單日確診、住院、死亡、院舍及學校感染個案齊升，疫情難預測何時見頂；加上下周天氣轉涼，冬季流感高峰來襲，醫院壓力勢增，促齊針市民勿「衝急症室」，有需要可優先用遙距醫療支援。

 

醫衞局副局長李夏茵

 

　　對控疫會否走「回頭路」，李強調政策暫時不變，若公營醫療系統癱瘓，便須收緊措施。她指，政府冀復常路上可「軟着陸」，市民不應氣餒或驚慌，亦不要事不關己。另政府昨晚宣布，現行社交距離將再延長至下月14日。

 

二價疫苗將抵港 下月初開打

 

　　李續指，復必泰二價針將在數日內抵港，下月初可作為第4針開打，建議12至17歲低免疫力者、18至49歲常出入高風險場所者，及50歲以上市民接種；市民亦可選用初代疫苗作第4針。另港府已簽發214張過渡疫苗通，當中100人已打首針，70多人已打次針。

 

　　政府專家顧問許樹昌指，研判疫情關鍵在於重症、深切治療個案及死亡數字，目前仍是輕症多，重症少，死亡人數低。他建議，長者及高危組別打第4針時，最好選用針對BA.4或5的二價針，以獲更佳保護。

 

轉載自: 晴報

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