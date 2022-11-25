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25/11/2022

攝影師用畫筆留住老店印記 每周速寫4天 也追不上結業潮

#手繪香港 #老店
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　　【晴報專訊】經得起歲月洗禮，卻敵不過疫情煎熬，也逃不過發展的洪流，一間間充滿市民集體回憶的老店倒下。豪華餅店、佐敦標記麻雀、西環祥香茶餐廳和赤柱酒家相繼傳來結業消息，民間組織「手繪香港」創辦人黎兆明，默默拿着畫筆畫紙走遍全港，盼用速寫為傳統小店留下痕迹。他坦言，今年倒閉的老店是過往的2至3倍，至今已畫10至20間，即使每周用4天速寫也追不上結業潮，他堅持不會離開香港，「我係香港仔，未來會繼續用畫筆撑香港」。

 

黎兆明每年畫逾百幅作品，四分之一圍繞傳統老店。

 

　　年屆5旬的「手繪香港」創辦人黎兆明（Laurence），90年代從澳洲遊學返港後，開設時裝貿易公司，惟不夠大財團競爭而萌生轉行念頭，因熱愛攝影，便化興趣為職業，在2000年毅然成為全職風景及紀實攝影師，至今已有32年攝影經驗。

 

　　他說，曾到訪悉尼一間攝影畫廊，發現可把相片轉成商品售賣，但香港當時僅有沙龍和商業攝影，鮮有人將攝影和營商掛鈎，即使有畫廊也只賣油畫，遂決定創先河，同年陸續在山頂及中環碼頭設「Laurence Lai Gallery」攝影畫廊售賣其作品，高峰期有5間分店。

 

5年前由零開始學畫

 

　　甫進入Laurence的中環畫廊，便如身處小型美術館，牆上掛滿飛機橫空穿越九龍城、維港兩岸等充滿香港風情的攝影作品，店內亦放滿其風格獨特、色彩鮮明的畫作。

 

　　他笑言，2017年前連「火柴人」都不懂畫，但當年在攝影創作上遇到樽頸，偶然驚覺用畫筆為事物定格，有另一番味道，故決定重回攝影舊地取材，嘗試以速寫手繪，代替攝影鏡頭，為瞬息萬變的香港留下歷史印記。其後他漸漸愛上速寫，每周畫2至3幅，每年畫逾百幅，為求「存真」，更堅持在約2至3小時內即場把作品完成7至8成，當中四分之一作品圍繞傳統老店，不少更是傳出將結業的小店。

 

黎兆明堅持3小時內即場把作品完成7至8成

 

　　他說，有次聽到公和荳品廠結業的消息，便開始速寫消失小店的旅程，先後畫過中國冰室、海安咖啡室和大安茶冰廳等。多數店主都對作品珍而重之，放在店內展示，中國冰室的夥計更與他有講有笑，充滿人情味；志記鎅木廠負責人權叔則送他一張自製木椅作留念。

 

今年倒閉老店增2倍

 

　　Laurence不諱言，今年倒閉的老店是過往的2至3倍，至今已畫10至20間，即使每周用4天速寫，也追不上結業潮，如早前僅遲了3日，便錯過畫九龍城金城海味店紅色招牌的機會，現時只可不斷瀏覽社交媒體，盼早點發現老店動向。他說，疫情下不少食肆商舖默默結業，籲政府盡快讓社會復常和推出特殊基金，按品牌歷史為老店提供支援。

 

　　近年香港再掀起移民潮，惟Laurence卻無此打算，「我係靠獅子山精神白手興家嘅香港仔，未來會繼續用畫筆撑香港」。他亦寄語大眾不要只顧「返鄉下」外遊，待本地小店「壽終正寢」才去打卡留念，平日也要多支持小店，這才是真正守護香港。

 

多數店主都對黎兆明的作品珍而重之（受訪者提供）

 

帶隊到社區尋滄海遺珠

 

　　「手繪香港」由黎兆明在2018年創辦，盼透過帶港人在港九新界「瓹窿瓹罅」速寫，探索承傳本土情懷的滄海遺珠。組織每月會領20至30人的畫畫團到社區，並在WhatsApp群組分享文化資訊、速寫技巧等，成員甚至會相約看展覽和討論藝術。群組現有逾300人，有學生和全職畫家，亦有8旬退休律師和船長等。「手繪香港」下月18日將舉辦新活動，詳情稍後公布。

 

轉載自: 晴報

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