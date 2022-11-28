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28/11/2022

疫下高中生英文詞彙發音大退步 75%無信心應考DSE 半數日均補課2小時

#高中生 #DSE #英文科 #壓力 #在家學習 #英文口語
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　　【晴報專訊】疫情對學生學習、社交發展等影響深遠，有調查發現，75%高中生對應考今屆中學文憑試（DSE）無信心，近70%人尤其擔心英文科，半數學生日均課後補課2小時，近60%人表明壓力大。有教師坦言，近年學生的學術根基不穩，與人交流減少，英文詞彙及發音明顯退步，甚至說不出完整英文句子，學校為增加課時，連聖誕及復活節亦需密集式補課及操卷。

 

　　香港學術及教學交流協會於9至10月訪問510名高中生，結果當中75%人對應考DSE無信心，最擔心英文科成績，佔68%，其次為中文科，佔18%；分別有74%及47%人認為疫下要保持社交距離，令英文及中文口語能力下降。

 

有調查發現，75%高中生無信心應考DSE，68%人擔心英文科成績。

 

56%人因頻補課感壓力

 

　　調查亦發現，50%學生日均課後補課兩小時，10%人要補課3小時以上，56%人因而感壓力，其中出現集中力下降、感焦慮及記憶力下降，分別佔58%、55%及46%。

 

　　應屆DSE考生林同學稱，學校於本月恢復全日制上課，但因早前課時短、網課常斷綫等，令中六課程至今仍未完結，各科現要每周進行約1.5小時補課，數學延伸部分單元二（M2）更要每周固定補課1至2小時。他說疫下社交機會減少，學校亦取消與外國人交流活動，令英文口語發音退步，現需每周參與私人補習班3小時惡補，對此感焦慮。

 

　　暫停兩屆的DSE英語口試，今年將復辦，有中學英文老師指，近3年來學生學術根基不穩，社交活動減，「以往每學期有1至2次聯校oral practice，近3年都取消，依家最快農曆新年先舉辦到」，坦言學生的英文詞彙及發音明顯退步，復課初時甚至連完整英文句子亦講不出。

 

有中學寒假回校操卷 延遲模擬試

 

　　另有中學老師稱，今屆DSE考生過去2年面授課堂少，為追上進度，今學期恢復全日制後，每周至少補課3至4日，聖誕節亦要回校操卷，預告明年復活節假期將縮短。聖士提反堂中學校長麥偉麟認為，對比疫前學習壓力確有增加，但該校自去年5月已恢復全日制，課時逐步跟上進度，並會延遲DSE模擬試，由以往的2月中延至3月，且會縮短復活節假期，令課時更充足。

 

　　協會發言人林栢勤指，學生疫下在家學習，自覺英文口語水平下降，加上疫下教學模式不斷變，致課時不足、學生「學唔切」，故現要安排密集式補課，內容卻由額外操卷，變成追進度教書，建議教學團體提供更多小組說話訓練、善用人工智能（AI）提升教學效率等。

 

　　學友社學生輔導顧問吳寶城說，近年學校的非學術活動減少，「學生壓力多都無法紓緩」，致增加失眠、緊張、焦慮情況，建議恢復全日制上課後教師及社工多留意學生情緒，提醒師生要調節目標及期望。

 

 

轉載自: 晴報

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