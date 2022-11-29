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29/11/2022

NGO洽土瓜灣酒店設青年宿舍 月租$3500料蝕千萬

#NGO #青年宿舍 #酒店
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　　【晴報專訊】政府早前提出新的青年宿舍計劃，資助非政府機構以市價6折租用酒店或賓館。有機構透露正與酒店洽談，望落戶土瓜灣，以月租約6,500元租用150間房5年，入住青年只需付半價、即約3,500元，惟期內料虧損千萬元，形容是「貼錢做」。另有NGO嘆租金過高難負擔；酒店業則認為鎖定出租5年期過長。

 

　　施政報告提出未來5年斥10億元，資助非政府機構以市價6折出租酒店或賓館作青年宿舍，提供3,000個宿位。昨有傳媒引述消息指，至少有3間非政府機構參與計劃，選址東區、九龍中及荃灣，提供數百宿位，初步計劃月租約5,000至6,000元。

 

施政報告提出未來5年斥10億元，資助非政府機構以市價6折出租酒店或賓館作青年宿舍，助解決青年住屋問題。（資料圖片）

 

奧斯酒店：租期長達5年需考慮

 

　　其中社區關愛協會主席楊永杰透露，正與土瓜灣一所三星酒店商討租用150間房，開價月租6,500元，即每月投入至少97.5萬元，並以半價即約3,500元出租予青年。他指，曾查詢土瓜灣及尖沙咀區酒店，但部分面積太小不符合申請，或單位過多難以承擔龐大支出。他又稱，在增聘人手、安裝獨立水電錶後，如以5年營運期計，料虧損千萬元，因營運期內無退場機制，即使無人住仍要付費予酒店，「如超過6,500元（月租）只能放棄」。

 

奧斯酒店暫未落實參與計劃，指需考慮酒店利益。（資料圖片）

 

　　據悉，該有意參與的酒店為奧斯酒店，其營運總監崔定邦承認暫未落實，指酒店現時入住率約6、7成，每晚房價平均300至400元，需考慮對酒店的收益，包括通關後的收入及長達5年租期。

 

學者：NGO不善管理議價

 

　　中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰說，業界料旅遊業明年復甦，房價可升至每晚600至700元，一旦轉作青年宿舍或需調整人手，業界不願在人手短缺下仍裁員。若以6折房價6,500元計，計及政府資助，酒店每房每月可獲1.2萬元，倘維持酒店業務，通關後房價每晚700元計，月入可達2.1萬元。

 

　　都大人文社會科學院院長鄺志良稱，相信大部分年輕人不想長期「Staycation」，加上酒店考慮成本效益，及NGO不善管理及議價，計劃或未能提供足夠宿位。

 

轉載自: 晴報

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