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07/12/2022

中一縮班44校少46班 沙田重災 另11校僅開2班瀕殺校

#縮班 #中學 #殺校 #教師
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　　【晴報專訊】學生人數面臨結構性下跌，最新《中學概覽》顯示，本學年有44間官津中學的中一要縮班，按年少46班，其中重災區沙田少11班；另多11間學校只開2班，瀕臨殺校「安線」。

 

據最新《中學概覽》，沙田區共少11班中一，元朗亦減6班，灣仔及東區減4班。（資料圖片）

 

　　有縮班學校坦言，跨境生因防疫措施未能來港打擊收生源，惟有信心未來將改善。中學校長會再促當局制定短中期措施，協助學界過渡。

 

　　家庭與學校合作事宜委員會昨出版本學年《中學概覽》，對比全港學校中一及中二班數，有44間中學按年減少最少1班中一，其中遷校在即的筲箕灣東官立中學、以及早已宣布逐步停辦的黃大仙龍翔官立中學均少2班中一，後者與同樣將停辦的明愛柴灣馬登基金中學均不收中一。

 

　　以地區計，沙田區共少11班中一，元朗亦減6班，灣仔和東區分別少4班。今年再多11間學校只開兩班中一，全港則有19間，瀕臨跌穿須提交學校發展方案才能繼續營辦的「安全線」。

 

有中學指未通關影響取錄跨境生

 

　　青衣明愛聖若瑟中學是其中之一間「3變2」的學校，該校副校長李建文指，學校高年級有多達一半是跨境生，因未開關嚴重影響收生，加上疫下中二或以上的插班生亦少一半，學校已努力在區外如東涌及離島加強宣傳收生。他稱，學校本身對照顧跨境生有經驗，包括協助他們適應香港及學廣東話等，相信只要通關，以往口碑有助吸引學生。

 

中學校長會指未通關直接影響取錄跨境生，促請政府盡快通關。

 

　　學界連月來已關注學生人數減少情況，中學校長會主席連鎮邦表示，去年曾有部分學校加開中一，但到來年亦要還原，直言未通關直接影響取錄跨境生，部分人選擇暫時留在內地上學，期望當局協助學界過渡，包括盡快通關，以及按每區情況調整派位人數，以穩定學額供求。

 

　　不過，仍有11間中學加開中一，包括原只提供高中學課程的中華基督教會公理書院。去年僅開2班中一的北角桂華山中學，今年亦恢復開3班。該校校長黃仲良指，收生環境仍嚴峻，學校要「總動員」四出宣傳，結果去年自行收生接到歷來最多申請，按年多3倍，今年新生來自全港多區，甚至吸引Band 1成績的學生入讀。

 

中學校長會倡按每區情況調整派位

 

　　黃指出，學校早年開始錄取非華語學生，至今比例已達6成，認為學校能建立有安全感及無歧視環境，讓他們信任學校，亦容易「一個帶一個（入學）」。雖然外界往往標籤非華語學生「讀唔到書」，但學校卻善用他們英語較佳的特質，安排他們與華語學生一同上英文課，令整體英文科成績都有進步。

 

下一頁　有學校逾7成教師 年資4年或以下

轉載自: 晴報

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