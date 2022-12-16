7成GEL甲油 含歐盟禁用物質 當中4款致癌

【晴報專訊】疫下長戴口罩，愛美女士轉而「gel甲」，惟消委會測試市面25款水溶性樹脂指甲油，發現近70%、即17款含最少1種歐盟禁用物質，其中1款更屬一級致癌物，短暫使用即可致暈眩，長期恐對免疫力及神經系統造成影響；另有16款檢出6種多環芳香烴，其中3種被歐盟禁用，可影響呼吸道及致敏，已交海關跟進。

消委會測試25款水溶性樹脂指甲油，全部檢出甲苯，可致頭痛、暈眩及心跳加速。（消委會提供）



消委會建議，每隔2至3個月應停用gel甲一段時間，孕婦應避免gel甲。



消委會搜集25款水溶性樹脂指甲油，發現「Madam Glam」檢出每公斤0.26毫克苯，屬第一A級致癌物及第一B級可致基因發生永久性突變物質，被歐盟及內地禁用。



12款驗出二甲苯 可致皮膚敏感



而全部樣本均檢出甲苯，屬第二級生殖毒性，由每公斤1.6毫克至47毫克，雖低於歐盟上限，但短暫使用可致頭痛、暈眩、心跳加速，長時間使用增患癌風險、對神經系統及免疫力造成影響，對發育的胎兒及兒童影響較大。



另12款驗出二甲苯，為第四級急性毒性及第二級皮膚致敏物。



測試亦發現，有3款樣本檢出游離甲醛，同為歐盟禁用物質，包括「QUEENNY」、「GENTLE PINK」及「HI GEL」，檢出量雖未符歐盟要求，惟符合內地要求。消委會指，甲醛屬易揮發物質，或增加流產及患癌風險，美甲時應加强室內空氣流通，以減少吸入。



14款含多環芳香烴 損皮膚呼吸道



另消委會發現25款樣本中，有56%、即14款檢出1至2種歐盟禁用的多環芳香烴（PAHs），可危害呼吸道及皮膚，當中3種被歐盟列為禁用物質。



而測試顯示，只有8款在瓶身及包裝上以英文標示成分資料，9款僅提供韓文或日文資料，餘下8款並無任何成分標示。



沒檢出歐盟禁用物質的5款樣本，獲得最高評分，包括「Bio Seaweed Gel」、「BEHOLD」、「Presto LEDGEL」、「Sweet Candy」及「essie」，售價由88元至238元。



海關稱已作跟進，測試仍在進行。Madam Glam代理商指，廠商正於第三方實驗室作安全測試並找出樣本受污染原因；其他品牌未回應。