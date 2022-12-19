電費加幅高 謝展寰：擬引入競爭外面供電

【晴報專訊】中電及港燈早前公布明年按年加價約2成及逾4成，引起市民關注。環境及生態局局長謝展寰昨稱，現時加幅已較兩電申請為低，但仍然很高，正思考如何在利潤管制協議下引入競爭由外面供電，承認會有困難。對有環團建議電廠電網「分家」，他指出，參考其他城市經驗，看不到電價有明顯下降。

謝展寰指，參考很多城市經驗，電廠及電網「分家」後未必明顯降價，供電穩定性亦受影響。（資料圖片）



謝展寰昨在電視節目稱，兩電最初提出加幅更多，是市民無可能接受，經商討後已「減了一大截」，但仍未達到政府期望，惟在利潤計劃協議下，已幾乎用盡方法，會思考引入競爭及由外面供電。雖然政府與兩電簽訂的管制協議在2033年到期，但他稱協議不是專利權，例如未來中部水域填海由誰供電完全可斟酌。



以往有環團建議政府將發電廠及電網「分家」，而上屆政府曾擔心開放電力市場會影響供電穩定。謝稱，參考很多城市經驗顯示，電廠及電網「分家」後，看不到電價明顯下降，亦有電廠會因競爭失敗而結業，影響供應穩定，認為方案不太穩妥，承認技術問題較複雜，政府會再作研究，所有降低電價的方法都會審視。



謝又稱，全球能源價格暫已「見頂」，並在高位橫行，會視乎情況再考慮是否延續電費補貼，但最有效減少電費的方法是市民慳電。



店舖阻街亂拋垃圾擬加罰 增阻嚇力

謝展寰指，亂拋垃圾增加罰款是加強阻嚇力。（資料圖片）



另政府建議，將亂拋垃圾的定額罰款由1,500元加至3,000元，店舖阻街則增至6,000元。謝展寰稱，政府不是希望收取罰款，而是加強阻嚇力，改變市民習慣及不要再亂拋垃圾，法例會諮詢1個月，料明年中才能將修訂交到立法會，若屆時疫情消退，經濟活動增，相信是合適時機立法，但若有需要亦可延遲立法時間。