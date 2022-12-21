青年發展藍圖 重推港人首置助上樓 $1億加強生涯規劃

【晴報專訊】政府公布歷來首份《青年發展藍圖》，涵蓋逾160項政策，包括重推「港人首置」，又會繼續推動青年宿舍計劃，目標未來5年內提供額外3,000個單位；又擲1億元加強青年生涯規劃，會設「青年專員」負責統籌。

《青年發展藍圖》提出重推「港人首置」，發展局將物色合適土地



當局又倡建立青年網絡，曾為青年大使的民政及青年事務局局長麥美娟更自言︰「當年我有的機會，現在的年輕人都應該有」。



《青年發展藍圖》提出，照顧12至39歲年輕人在不同階段需要，其中會在2023/24財年再度「港人首次置業」項目，料有助青年置業；另會續推青年宿舍計劃，包括今年施政報告提出資助非政府組織租用合適酒店及旅館作青年宿舍，目標是未來5年提供額外3,000個宿位。



麥美娟表示，發展局會物色合適的首置土地，適時公布詳情，她又提到住屋問題是全港關心，但不能單靠提速提量建屋解決。



麥美娟曾受惠 望年輕人得機會

民青局局長麥美娟



政府又會動用約1億元，加強青年人生涯規劃，培養正向思維。麥美娟解釋，在早前約170場諮詢活動中，正在求學階段的學生都希望加強生涯規劃，特別關心未來發展機會，政府希望讓他們知道機會所在。



政府強調《藍圖》是「活文件」，由青年專員負責統籌及協調各政策局工作，以及審視是否需要更新《藍圖》。麥稱，希望扭轉過往青年工作「碎片化」情況，如疫前每年有7萬名年輕人參與不同青年活動，希望發展青年網絡凝聚這些參加者。她憶述，自己早年亦因參與徵文比賽，獲當局委任為青年大使，後更被委任為區議員，「當年我有的機會，現在的年輕人都應該有」。



強調包容不同背景者



對多次被問到如何修補與反修例被捕青年的關係，麥美娟均無正面回應，僅強調會包容不同背景年輕人。民主黨質疑《藍圖》只將舊有政策重新包裝，認為政府要踏出第一步，考慮特赦或特別處理。智庫MWYO青年辦公室亦認為，若對被捕年輕人從輕發落，可減少行政及司法機關壓力，前提是他們願與各方修好。