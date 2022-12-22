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22/12/2022

港50人疫殁8個月新高 傳內地1月3日實施「0+3」 譚耀宗：通關在望

#通關 #譚耀宗 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】中港通關現曙光。有傳媒引述消息指，內地將在明年1月3日起全面開放，境外旅客僅需「0+3」檢疫。中國外交部稱，將「因時因勢」為跨境人員提供更多便利。全國人大常委譚耀宗指，各方消息均指相關工作「正準備當中」，相信通關在望。

 

譚耀宗（資料圖片）


　　有媒體指出，內地將在明年1月3日起，不再要求入境旅客在隔離設施檢疫，相關安排會改作「0+3」，即僅需家居檢疫3日，意味中國在2023年將「全面開放」。

外交部：改善政策方便跨境往來

　　內地傳媒亦報道，成都正試行將集中隔離時間由5日縮短至2日。多名內地網紅表示，由香港或外國入境成都後，在酒店隔離第3日便獲通知，若核酸陰性便可提早離開，惟須簽署承諾書，答允居家隔離至入境後第8日，換言之現行「5+3」改為「2+6」進行。惟內地傳媒指，相關安排未有正式文件通知。

　　外交部發言人毛寧指，已通過快捷通道改善簽證政策，有序增加國際航班等，便利人員往來，形容做法是「維護全球產業鏈及供應鏈」，將「因時因勢」為跨境人員往來提供更多便利。

　　譚耀宗則表示，留意到各方消息均指相關工作「正準備當中」，相信通關在望，冀現時能做好準備，有序推行，以免通關後太多港人立即湧回內地出現混亂。

健康驛站昨增300額 回應市民需要

　　廠商會會長史立德稱，長時間無法往返內地，對廠商造成很大困擾，冀港府除人員通關外，亦爭取讓自駕私家車「點對點」往返內地安排，以便「老闆車」回內地處理業務。

　　特首李家超在fb指，深圳市政府昨起將健康驛站名額再增300個，至每日2,800個，相信有助紓緩由香港返內地市民需求，形容是「回應市民急切需要」。

　　另外，本港昨有16,953人確診，當中982宗屬輸入，半數人入社區後7日內確診，同創6月後新高。

　　另多50人死亡，年介59至97歲，創4月中後新高，2名老翁由殮房呈報。公院則有4,143人留醫，280人屬重症，1名23個月大男童仍危殆。

 

 

轉載自: 晴報

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