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23/12/2022

20歲女被誘至「安全屋」自拍 父母遭勒索$500萬 內地生墮電騙陷阱 首11月勁升111% 涉$1.27億

#安全屋 #電話騙案
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　　【晴報專訊】內地生墮入電話騙案趨升。警方指今年首11個月共有288宗涉及內地來港學生的電話騙案，較去年同期急增152宗，升幅達111%，損失金額增逾1.5倍至1.27億元。

 

警方呼籲家長留意子女如突然急需大量金錢，可能是墮入騙案。

 

　　有20歲女學生被誘騙至「安全屋」自拍後，相片和影片被騙徒用作勒索內地父母500萬元贖金，幸事主及時被救出，最終未有損失。

 

警方積極打擊各類騙案，並拘捕了多人。

 

　　警方新界南總區重案組總督察周文軒指，本月15日下午接獲報案，指一名在港讀大學三年級的內地女生疑遭綁架，其內地父母被要求交付500萬元贖金，其父母在港朋友向警方報案。他指警方調查後，約18小時後在油麻地一間劏房將事主救出，她當時沒受傷，其父母亦未有損失。

 

警︰內地生不熟港易受騙

 

　　周續說事主在今年10月底接獲假扮內地官員電話，指她涉及一宗內地刑事案而需協助調查，否則會對她與內地父母採取執法行動。

 

　　事主不虞有詐交出社交媒體帳戶和密碼，又租用涉事單位作「安全屋」，並按指示自拍照片和影片協助「調查」，騙徒則利用相關照片及影片經社交媒體向其父母勒索。

 

　　總區防止罪案辦公室總督察楊蓉指，今年首11月共錄288宗涉及內地來港學生的電話騙案，較去年同期多152宗，升幅達111%，各人損失介乎1萬至688萬元，合共涉1.27億元，大升154%。

 

　　她指內地生因不熟悉本港環境致容易受騙，故總區今年已為2間大學及2間專上學院的內地生舉辦12場防騙講座，又提醒市民如發現子女突然急需大量金錢，可能是墮入騙案。

 

　　另新界南警區本月12至20日共偵破74宗科技罪案，拘捕介乎18至76歲的61男37女，全部都是傀儡戶口持有人，涉損失達3,800萬元。

 

　　總區刑事部警司陳志昌指，被捕人多是被騙開戶，甚至直接將個人戶口交給騙徒，他指傀儡戶口是騙案重要元素之一，「不知道」被用作收取騙款不能成免責理由。

 

 

 

轉載自: 晴報

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