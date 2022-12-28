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28/12/2022

「綠在區區」偏遠變「綠在崎嶇」 三無大廈欠回收支援重災

#綠在區區 #張雅婷 #廢物回收
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　　【晴報專訊】施政報告建議在2024年或之前立法，規定大型屋邨、屋苑和最少100戶的單幢住宅，須收集可回收物交予回收商妥善處理。

 

　　但有環團質疑，當局對「三無大廈」等百戶以下的單幢樓住戶回收支援不足，部分「綠在區區」回收點位置偏遠，來回或要數十分鐘，形容對有心參與回收者可謂「綠在崎嶇」。

 

　　六旬周先生一家5口住在旺角黑布街，每周都收集家中發泡膠飯盒、清潔和個人護理用品樽、膠水樽等，交到「綠在大角咀」回收，惟步程約16分鐘，且需經過露天濕街市和狹窄街道等，炎夏或雨天尤其吃力；他亦間中步行10分鐘到MOKO使用膠樽回收機，但今年8月曾因天雨滑倒受傷，更花700元治療。

 

 

家住灣仔的陳先生每周將最少5袋玻璃樽、鋁罐、廢紙等拿去回收，但指「綠在區區」回收點不方便。（受訪者提供）

 

　　住在灣仔軒尼詩道的陳先生，每周亦將最少5袋玻璃樽、鋁罐、廢紙等拿去回收，但最近的「綠在灣仔」也要走近22分鐘，故寧可趁周末往紅磡與母親飲茶時將廢物「帶過海」交到回收點，相當不便。

　　「綠惜地球」高級項目主任張雅婷指，前年港人家居垃圾棄置量人均每日達0.91公斤，創2011年以來高位，但回收率則較前一年跌2個百分點至19%，創近10年新低。她稱政府希望今年前將都市固體廢物人均棄置量減至每日0.8公斤或以下，即2011年的6成，惟前年仍為1.44公斤，相信難達標。

 

回收率10年低 料難達政府目標

 

　　她指，除「綠在區區」位置問題，各區流動回收點每周只有一至兩日上班時間啟用，天氣欠佳時便不運作，形容對有心參與回收的市民是「綠在崎嶇」。她以旺角南及灣仔修頓選區為例，兩區分別有11,956人及8,651人並非住大型屋邨、屋苑或多於100戶單幢樓，附近回收支援嚴重不足。

 

「綠惜地球」高級項目主任張雅婷

 

　　她續說，不少舊區單幢樓住客為基層，更需政府提供回收配套，才能減輕廢物徵費帶來的負擔，建議當局增加流動回收站開放時間，向市民指示最近回收點位置，了解單幢樓分布及回收設施的距離，提供適切回收配套和支援。

 

環保署︰回收流動點加設周末時段

 

　　環保署回應稱，各「回收環保站」及「回收便利點」除指定假期或日期外為全年開放，所有「便利點」亦有夜間自助回收服務，「回收流動點」也陸續加設周末運作時段，而「便利點」及「流動點」主要設在單棟樓宇及「三無大廈」林立的舊區；署方將持續檢視「綠在區區」各回收點使用情況，以及不同地點的回收需求，調整位置、數量及運作時間。另署方料今年年底前完成移除市區路邊回收桶工作，但會在個別市區邊陲而「綠在區區」服務未能覆蓋的地區，如有一定人口的寮屋區或零散住宅區等，保留少量路邊回收桶。

 

 

 

轉載自: 晴報

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