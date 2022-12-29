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29/12/2022

疫苗通 限聚令 密接檢疫 入境強檢全取消 口罩令維持 確診仍須隔離

#限聚令 #疫情 #疫苗通行證 #核酸檢測 #李家超 #盧寵茂 #黃傑龍 #何學工 #通關 #小學生 #幼稚園
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　　【晴報專訊】本港疫情未消，昨錄20,865人確診，輸入更過千宗，多59人死亡，創4月中以來新高，惟隨內地放寬防疫，港府亦宣布今起「大鬆綁」，疫苗通行證及所有社交距離措施取消，密切接觸者毋須檢疫，入境強制核酸檢測亦告終，僅維持口罩令。特首李家超指本港接種率高，有逾250萬人已感染，病毒整體防禦力達94%，放寬非「突如其來」。至於確診者會否毋須隔離，當局指日後會審視。

 

港府今起取消大部分防疫限制，惟口罩令最少今冬也要維持。

 

　　4大防疫政策今起同步取消。市民進入食肆等指定處所，毋須「反掃」針卡；限聚令、食肆1.5米枱距及每枱人數上限等亦取消，僅保留口罩令。港府亦不再定義密接者，確診者同住家人可自由出入，正檢疫人士即日起毋須禁足；惟確診者隔離安排不變。另入境旅客在抵港後首日及第2日須強制核酸檢測亦取消，僅建議在抵港後連續5日快測。

 

李家超：非突如其來 以數據說話

 

　　李家超指，本港接種率高，逾250萬人曾確診，對病毒整體防禦力達94%，加上醫管局已強化應變，儲備足夠藥物，醫護和市民對病毒認識加深，故決定防疫聚焦防重症及死亡。他指，過去半年不斷調整措施，放寬非突如其來，而是「以數據說話」，「穩步向前邁向今天的目標」。李續指，上任後經歷4大風險位，即取消航班熔斷、取消集中隔離、推「0+3」檢疫、針對大型活動放寬管控，均能順利過渡，現亦如是。

 

李家超指防疫將聚焦防重症及死亡

 

　　醫衞局局長盧寵茂指，會向入境客及確診者同住家人發健康措施建議，身處檢疫設施者將有序離開，日後會審視確診者隔離安排。他指，本港的內地輸入個案在本月上旬升至5.8%，與海外客相若，故劃一檢測要求，不論地區，3歲以上旅客入境時需持24小時內快測或48小時內核酸陰性證明，且需保留快測照片或檢測報告90日，以便政府人員抽查。

 

　　盧又指，運作10個月的疫苗通將全港3針接種率由2月的23%推高至本月的83%，惟因推疫苗通的額外效益，已不及其造成的社會成本，故才取消。但面對新冠、流感及上呼吸道病夾擊，今冬仍要維持口罩令。

 

食肆料生意升 旅遊業喜獲新年禮物

 

　　叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍形容，放寬是「劃時代決定」，解除食肆及員工在心理上壓力，料中餐最先受惠，公司春茗及宴客活動可望倍增。因受客人好評，其店舖會保留防疫隔板及空氣清新機。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯料，元旦及農曆新年營業額勢升，若本港市民及旅客同步回流，保守估計有25%至30%升幅。旅發局主席彭耀佳指，今次放寬是旅遊業的新年禮物，標誌本港旅遊大門全面重新打開，可吸引不同市場旅客重臨。旅議會主席徐王美倫指，取消核酸能帶動入境團，惟因航班運力弱、機票價昂，團數在未來1月難顯著上升，但料內地通關及農曆新年可帶動自由行旅客，明年2至3月料是內地客訪港旺季。

 

　　但本港昨仍錄20,865人確診，1,176宗為輸入個案，多59人死亡，年介50至100歲，同創近期新高。公院現有5,186人留醫，包括6宗兒童重症，最年幼者僅2個月大。

 

 

 

下一頁　非港人公院用新冠藥 每療程須付逾6000元

轉載自: 晴報

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