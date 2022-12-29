樓價指數連挫半年 11月按月跌3.3%逾5年低

【晴報專訊】本港樓價續跌，差估署昨公布本港上月私人住宅售價指數報339.4，創2017年7月以來最低位，按月跌幅擴大至3.3%，亦是14年以來單月最大跌幅，今年首11個月累跌13.8%。惟有代理相信，中港通關後，內地資金可重投本港樓市，將帶動明年樓價反彈。

有地產代理預期內地放寬防疫後，明年首季樓市有望橫行整固。

按差估署數字，上月私樓售價指數報339.4，對上一次錄得低位為2017年7月，按月跌幅達3.3%，除連跌6個月，亦創2008年12月以來最大單月跌幅；今年首11個月樓價已累跌13.8%。按區域劃分，面積431平方呎以下「上車盤」細單位樓價按月跌3.2%，今年以來跌近14%，其中港島區平均售價608萬，按月跌4.3%；九龍區約536萬，跌7%；新界區近523萬，跌4.5%。面積1,076平方呎以上大單位則按月跌1.5%。

「上車盤」今年來跌近14%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮透露，本月屯門大興花園實用面積介乎419至475呎細單位，已有最少6宗成交價貼近400萬，其中一個447呎單位更以378萬元成交；另沙田第一城也有最少10個面積介乎284至307呎的細單位以低於500萬元成交，其中有304呎單位更以近400萬元售出。香港置業研究部董事王品弟亦謂，近期新界西北樓價跌幅較大，整體較年中跌10至15%。

代理指屯門大興花園本月有一個447呎單位以370萬元成交（資料圖片）

利嘉閣地產研究部主管陳海潮（資料圖片）

代理︰本月多利好消息 料跌幅收窄

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，過去4日聖誕假期共錄32宗成交，是2010年以來同期新高，認為本月起有多項利好消息出現，相信本月樓價指數跌幅將明顯收窄，更預測明年全年樓價將反彈15%。

陳海潮亦預期，內地放寬防疫後，資金可重投本港樓市，令明年首季樓市有望橫行整固，料樓價明年首季尾至次季回升。