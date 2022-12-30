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30/12/2022

私醫資助擬以治病成效評估 慢性病共治「旋轉門」 排公院專科快至1年內

#慢性病 #李夏茵 #家庭醫生
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　　【晴報專訊】人口老化，港府推算每3名巿民將有1人患糖尿或高血壓。醫衞局副局長李夏茵指，未來聚焦發展基層醫療健康藍圖，推動預防教育，明年第2、3季推出的慢性病共同治理計劃（下稱共治計劃），料設「旋轉門」，讓重症患者可以「快速專列」回公院輪專科睇症，候診望縮減至1年內，更擬把資助私醫跟其治理病人質素掛鈎，設指標評估巿民在社區控制病情成效。

 

李夏茵指，全港現有500萬人開通「醫健通」，冀日後公私營共同上載病歷後，巿民可查詢看病花費及次數。


　　醫衞局指，按2014/15年統計，全港8%人口有糖尿病，且自40歲起每過10年便多10%人有慢性病，推算至2039年每3人便有1人受困於高血壓或糖尿病，醫療負擔大增。

名冊自選心儀私醫 更具彈性

　　李夏茵指，7成港人現無固定家庭醫生，新冠疫情凸顯資源集中公院治療的弊端，「想問自己是否啱打疫苗，也不知問邊個」。共治計劃以糖尿及高血壓篩查切入，「慢性病牽涉生活習慣，若從小開始，年輕家庭成員更可感化長輩跟從。」巿民日後可根據基層醫療名冊自選心儀私家醫生，看診時間彈性，不如公營需長時間輪候，更有地區康健中心支援，「如在中心學煮營養餐，私醫毋須花唇齒解釋健康飲食準則。」名冊現載中醫及西醫，稍後擬加入藥房。

　　另設「旋轉門」，重症者有「快速通道」到公院專科，毋須排公院隊，候診時間可望縮減至1年內，當病情受控便轉回社區治理，「因針對無病徵或輕症者篩查，料重症者剩好少，不增公營負擔。」

基層醫療屬額外資助 暫無配額

　　李補充，將訂共同治理及護理指引，予私醫參考何時轉介病人，有別過去公私營協作，策略採購統籌處擬用「Pay for Performance」為原則買服務，設指標評估病人治療成效，按質素資助。舉例如糖化血色素超標，需控制至較正常水平，但評估細則待定。另統籌處會協助採購藥物，壓低藥費，冀明年首季至第二季議定細節。

 

當局認為高血壓及糖尿病篩查和康健中心的健康建議僅是切入點，當巿民養成主動求醫檢查習慣，將助早期介入其他疾病，包括長新冠。


　　李強調公營醫療獲政府90%至95%補貼，冠全球，基層醫療屬額外資助，暫不設配額，主理未病或無併發症者，治療費用較低，故僅擬半額資助，絕非「畀少咗」。她指，待基層醫療成熟，公營及私營資助僅能「二選一」，但無力負擔者隨時可回公院治療。

牙科擬納入基層醫療署 康健中心「流動車」將入社區

　　港府另擬整合現有基層醫療資源，如婦女健康中心、學童中心及長者中心等，更擬將牙科納入基層醫療署，公院普通科門診將是「最後一步」。新設的基層醫療署將是獨立部門，直接向醫衞局匯報，人手調撥待定，冀明年第2、3季前，各康健中心能「齊腳」，如流動圖書館般主動「出車」深入社區；另港府正與家庭醫學學院商討針對開辦慢性病課程，助其他醫生「補課」增人手。

　　至於長者醫療券，李指明年起將資助對分，首1,000元劃作預防疾病，包括買戒煙貼、見營養師減肥等，額滿後可自動獲加500元；剩下1,000元可「任用」。李透露，夫婦共用券不會自動連結，需用家主動確認，且僅認受法定夫婦，做法會盡量簡便，如到康健中心填表。

 

 

 

轉載自: 晴報

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