  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/01/2023

迪士尼新搞作迎通關增聘600人 4月推芭蕾舞劇《魔雪》園區下半年開

#香港迪士尼樂園
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】新年伊始，中港通關在即，香港迪士尼樂園度假區亦宣布準備就緒，推出連串新項目「迎客」，包括4月推出的全新芭蕾舞劇，全球首個沉浸式《魔雪奇緣》主題園區下半年開幕，而「華特•迪士尼與米奇老鼠銅像」亦將登場。行政總裁莫偉庭坦言，沒有水晶球預測本港旅遊業何時全面復甦，但已陸續與旅行社合作做好準備，包括下月舉行開放日，招聘600名全職和兼職樂園及酒店前綫人手。

 

「魔雪奇緣世界」的阿德爾王國，正密鑼緊鼓興建中。

 

　　莫偉庭接受訪問稱，樂園將與香港芭蕾舞團攜手推出全新「StellaLou夢想起舞吧」芭蕾舞劇，原創劇目長達30分鐘，12名香港芭蕾舞團團員將與Duffy及好友登場，宣揚夢想與願望的魔力，料於4月的特定日子，每天於樂園魔法書房舉行5次。他形容，樂園不僅能讓經典迪士尼娛樂與本地文化旅遊相得益彰，加強香港集文化、體育及旅遊於一體的地位，更可為世界級表演藝術提供最神奇的舞台，是香港驕傲。

 

樂園與香港芭蕾舞團攜手推出的「StellaLou夢想起舞吧」芭蕾舞劇，於4月登場。

 

莫偉庭指，全球迪士尼樂園都是該地旅遊業復甦的中心點，香港迪士尼一直為旅客回歸作準備。

 

米奇老鼠新銅像 同於下半年登場

 

　　除舞台表演，樂園早前宣布，全球首個沉浸式《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，將於下半年揭幕。莫指，新園區有2項新遊樂設施，包括「雪嶺滑雪橇」過山車，遊客可乘坐由雪人小白和馴鹿斯特推動、奧肯設計和製造的雪橇，穿越阿德爾王國的森林峽灣，欣賞美景；又可在「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，邊發掘「夏雪節」的樂趣，邊參觀愛莎的冰雪皇宮，以及跟《魔雪奇緣》角色會面。莫說，雖然全球各迪士尼樂園將陸續推出《魔雪奇緣》主題園區，但本港的園區將是最大和有最多遊樂設施，遊客屆時可沉浸於阿德爾王國的風景、音樂、美食和傳統中，料將鞏固香港作為區內標誌性旅遊勝地的地位。

 

　　另承載華特•迪士尼和樂園誕生故事、名為「創夢家」的「華特•迪士尼與米奇老鼠銅像」，同樣將於下半年登場。

 

　　隨着本港防疫措施大鬆綁，旅客訪港的不便減少，莫坦言，歡迎推動樂園邁向復甦，去年1月至10月入境人次錄得33萬，部分泰國、新加坡等旅客，一到港便急不及待到樂園遊玩，惟入境規模仍較2019年的5,600萬人次相差甚遠，料需一段時間才能回復至疫前水平，盼香港盡快完全復常，以吸引更多遊客。

 

　　被問及本港旅遊業何時全面復甦，莫說：「沒有水晶球」，難以預測，但期待旅客數目會隨中港防疫放寬和航班運力提升而增加，並已陸續與旅行社合作，安排推出旅遊產品，加強微信帳戶推廣等，為迎接內地客做好準備，且會繼續與旅發局、業界及企業夥伴合作，向內地及國際市場推廣香港。至於樂園回復7日營業的時間表，他說，會按本地旅遊業復甦速度而定。

 

難測何時全面復甦 夥各界做好準備

 

　　為應付預期增加的旅客，樂園將於下月2日在園內舉行首個「迪士尼創夢家開放日」，分享華特•迪士尼的成功故事，並與逾40間非政府機構及大專院校合作，招聘共600名全職和兼職樂園及酒店職員，當中大部分為前綫職位，有意者可即場面試；為身心障礙人士提供4個月見習計劃的「迪士尼伴你同行計劃」亦將繼續進行。莫謂，樂園正尋找來自不同背景、有才華、想透過創造快樂，令世界變得更美好的新成員，盼為客人提供一生難忘經驗。

 

疫下拓新商品吸金 LinaBell公仔熱賣

 

　　莫偉庭說，疫情持續3年為樂園營業帶來挑戰，但期間除有奇妙夢想城堡落成、推出演繹人生各階段的「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間城堡滙演等，更引入更多Duffy與朋友商品，其中首1萬個粉紅狐狸LinaBell公仔，在網上開售6小時便售罄，非常受歡迎。

 

粉紅狐狸LinaBell公仔大受歡迎

 

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#香港迪士尼樂園

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk