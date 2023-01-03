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03/01/2023

增逾兩萬確診74病歿 專家指風險可承受 通關初期配額盼每日3萬

#通關 #肺炎疫情 #撲熱息痛
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　　【晴報專訊】中港最快周日（8日）實施首階段通關，但配額細節未定。商界期望，初期每日獲6,000個專用名額，整體配額望達3至5萬水平。有立法會議員預計，初期最少3萬名額，且參照健康驛站設專列予緊急需要者。

 

　　另本港昨單日多逾2萬人確診，74人離世。有專家指新冠已風土化，社區每日有20萬名患者，料通關不會帶來大風險。

 

新症連續6日破兩萬，急症室近日平均逾4,000人次求診。

 

　　廠商會會長史立德預計，通關初期每日有3至5萬配額，冀當中5,000至6,000個預留予商界，建議不必抽籤，有序予工業貿易署登記公司申請過關，免業界失預算，「機票和火車票有時效性，不知何日抽中很難買票。」若執行順利，他冀農曆新年前整體配額可增至10萬個。對通關須持陰性核酸證明，他指本港檢測快捷，執行難度不高，但兩地檢測CT值仍待統一標準。

 

議員倡通關參照健康驛站

 

　　工聯會理事長兼立法會議員黃國期望，通關初期每日最少有3萬名額，且參照健康驛站模式，設人文關懷隊，予奔喪、回內地探病危家人等有緊急需要者優先過關；其他人則抽籤處理。

 

　　惟本港連續第6日破2萬確診，昨單日呈報20,230人染疫，當中367人屬輸入；多74人死亡，年介46至104歲，創4月初以來新高。但港大醫學學院教授金冬雁指，本港疫情已風土化，按港大每日「感染時點」數據推算，連同已確診未轉陰性者，社區每日有15至20萬人感染，即使開關後內地更多人入境，本港有「緩衝能力」，「不是話完全無風險，肯定有少少，但可承受。」金亦倡來港者應打齊3針，往返中港旅客均要先驗核酸，且要統一採樣、CT值準則，以便追查病毒來源。

 

　　港大微生物學系臨床助理教授薛達指，內地數據顯示BF.7、BA.5.2正流行，均為Omicron分支，未在全球佔主導地位，惟因內地大部分人口未曾感染，流行情況或有不同。他認為，內地某程度上正重演本港第5波高峰情況，倡增重症加護設施，及監察入境者病毒基因數據。

 

「撲熱息痛」供應穩 港府擬採購派市民

 

　　隨中港通關，跨境搶購藥物勢增。港府昨指，含「撲熱息痛」藥物在港整體供應穩定，公院庫存夠5至6個月所需，促市民勿囤積。政府正計劃加緊採購相當數量撲熱息痛藥物，並按實際情況和需要，將藥物預留予「有需要但無接受公營醫療服務」市民，包括低收入家庭及「因地區性藥物短缺」未能購藥者。對會否全港派發「抗疫藥包」，醫衞局回覆本報指沒補充。

 

　　立法會議員江玉歡指，去年初派防疫服務包時，大批市民取連花清瘟膠囊後未使用，為免浪費公帑，倡僅向有需要確診者派藥。

 

專家贊同只向確診者派藥

 

　　呼吸系統科專科醫生梁子超指，跨境藥物需求難單靠港府解決，現須確保本港私營系統藥物充裕，免引起恐慌，「公院指定診所及遙距醫療已預留予高危群組，私家醫生要有足夠藥予其他病人。」他認同只向確診者派藥，且要確保申報系統能應付每日數以萬計需求，否則難遏市民囤藥。

 

政府指含「撲熱息痛」藥物整體供應穩定，呼籲市民毋須囤積。

 

　　公院昨有5,233人留院，443人屬重症。急症科統籌委員會主席徐錫漢透露，急症室日均人次逾4,000人，4分1人要入院，部分人等12小時才上病房，伊院、聯合、屯院及威院較繁忙，料假期後多20%人求診，促輕症者轉赴私家治療。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指，將積極配合通關，增指定診所及遙距診症名額，並縮減非緊急服務應對。

 

 

 

轉載自: 晴報

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