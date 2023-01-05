消息：通關北上南下配額各5萬 落馬洲成唯一鐵路口岸 東鐵線恐迫爆

【晴報專訊】中港周日通關，有消息指首階段僅開放3個陸路口岸，北上及南下各佔5萬配額，其中由落馬洲支線連接的福田佔額最多，涉約3.5萬個。

有議員憂僅開一個鐵路口岸，勢迫爆東鐵線，且內地旅客回程時若同樣須網上取籌，恐衍生「逾期逗留」問題。

消息指，本周日（8日）通關首階段將開放落馬洲／福田、深圳灣及文錦渡口岸，分別為3.5萬、1萬及5,000個配額，北上及南下配額共10萬個，市民須經網上取籌登記，先到先得，預先選定口岸過關，不設優先群組，最終方案仍有待中央審批。水路及空運則不受配額限制，中港碼頭及港澳碼頭亦重開。

入境處人員昨在落馬洲支線口岸進行內部過關演練（入境處）

入境處昨有近300名人員在落馬洲支線，及港澳客輪碼頭管制站作內部演練，包括測試處理大量旅客過關的流暢度等。

客回程須取籌 隨時逾期逗留

落馬洲支線將成唯一北上鐵路口岸，立法會議員張欣宇坦言，近日接獲不少市民查詢是否可「即場取籌」，擔心部分長者或不懂使用電子途徑，蜂擁至落馬洲站等過關，恐迫爆東鐵線；加上操作猶如早前「健康驛站」搶號的情況，令「黃牛黨」或有機可乘，一旦北上及南下均設配額，「旅客返內地都要搶籌是不切實際」，隨時逾期逗留，促政府開通海陸空各口岸以作分流。

鐵路工會聯合會主席林偉強表示，疫前落馬洲每日應付約6至7萬人次，認為名額足以應付，但有同事反映「唔知點執行」配額限制，恐大批市民未取籌湧往落馬洲就「好大鑊」。

立法會議員鄧家彪認為，不少跨境家庭兩地分隔3年，應設人文關懷通道，通關初期將部分配額撥作家庭團聚。

政府回應，通關方案正商討中，適時公布。通關事務協調組正分秒必爭擬定穩妥方案，以達致逐步、有序、全面通關，同時與中央、粵深政府相關單位密切聯繫，以爭取最早8日實施首階段通關。