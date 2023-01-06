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06/01/2023

3銀行即日可換迎新鈔 旺角分行一早排長龍

#迎新鈔
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　　【晴報專訊】新春無論派或逗利市都增添喜慶熱鬧，3間發鈔銀行包括滙豐、中銀和渣打昨起至21日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，更提早至晨早8時營業，首1小時更專門提供換鈔服務，並有總值3,000元的「新鈔套裝」，包括100張20元及20張50元新鈔。

 

滙豐表示，昨共為逾2.5萬人換鈔。

 

　　滙豐旺角分行昨晨有大批市民排隊換鈔，市民楊女士兌換了5,000元新鈔，較去年增2,000元。她笑言，去年因疫情無法拜年，故為了「補回」利市，今年利市會較「大封」，哄小朋友開心，派親戚的利市增至50元一封；市民麥先生亦指，今年會派多點利市，子女起碼100元，但不考慮派電子利市，因不懂操作。

 

 

　　滙豐表示，昨共為逾2.5萬人換鈔，因應需求增加的網上預約換鈔名額亦已額滿。香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞說，昨早換鈔需求較過往增，預約總申請量亦按年錄得雙位數增長。

 

　　渣打香港區個人、私人及中小企業銀行富裕客群主管羅倩兒亦指，換新鈔人流較去年增，上周六推出的網上預訂新鈔服務名額已滿，首4天預約登記量比去年同期升逾3成。羅指，不少市民因外遊而轉向親友派發電子利市，相信今年派發量持續升。

 

　　中銀指，今年特別增手機預約新鈔換領的分行至逾80家，較去年增逾1.5倍，昨換鈔反應熱烈，秩序良好。

 

 

轉載自: 晴報

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