封關後幾無來港「北水」 找換店︰人幣現金缺貨

【晴報專訊】通關帶動港人北上消費或探親，令人民幣供應緊張。有觀塘找換店昨貼出「人民幣現金無貨」告示，店員稱早前人民幣賣出價高，令很多人湧往兌換，致人仔現金存量不足。旺角中港人民幣找換行負責人杜小姐亦謂，人民幣庫存已用清，近日客人前來查詢都無法供應。景緻找換紅磡分行職員則指，公司仍有庫存人民幣供應，惟供應緊張，因封關後幾乎沒有「北水」來港，且更多港人在內地用電子支付，暫時滙款或兌換量未見大增；昨有市民兌換約3,000元人仔準備回鄉派利市。

有找換店指，滙款或兌換量暫未見大增。

昨晨經落馬洲站過關抵福田的港人，獲深圳當局派發消毒用品等禮物包，市民馮先生更在過境後揮舞國旗，感謝國家防疫政策保護人民3年，擬與女友後飛往北京；另有一約30人香港旅行團抵深圳，預定前往廣州、惠州及河源3日遊，團友均表現興奮。另不少港人前往深圳快遞公司寄送藥物、奶粉和零食等回家鄉；亦有福田餐廳指昨甫開關後生意增7至8成。

有港人往深圳的快遞公司，寄送藥物到內地其他地方。