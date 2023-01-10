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10/01/2023

內地中介宣傳到港打二價針 最貴每位4600人幣

#二價疫苗
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　　【晴報專訊】本港自費復必泰二價疫苗預約陸續展開。內地社交媒體「小紅書」上有中介聲稱，可安排專人陪同接種、代約通關名額、代訂機票及酒店，並可安排專車由口岸到診所等。記者以顧客身份查詢，中介指專車連2日酒店「套餐價」，高達每人4,600元人民幣，或因市價再加；有客人即日預約當天可打。另有中介推出6人同行每人每針僅需1,300元人民幣。

 

本港多間私營機構紛推自費打復必泰二價疫苗

 

　　本港方面，多間醫療機構每針收費介乎1,400至2,800元，當中最貴的德信醫療表示，即日已有針打。養和醫院副院長、養和醫療集團首席醫療總監陳煥堂預計，最快本月中可在養和東區醫療中心內打針，收費已包疫苗、注射及醫生費。

 

　　尚至醫療醫務總監郭寶賢則指，自費二價針在運送上有阻滯，暫未到貨，因針劑需冷藏，會視乎預約情況訂購數量。尚至及後補充，首批針劑料下周一（16日）到貨，料當日及翌日（17日）可打針，正陸續通知經微信優先登記者；昨亦接獲百宗預約查詢，部分人已預約下周一打針。

 

　　港安醫院院長及行政總裁凌宏寶指，針劑最快本月中到港，收費參照其他醫院。香港港安醫院（荃灣）則確認，已訂購一批二價針，月內向公眾提供注射。

 

 

 

轉載自: 晴報

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