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11/01/2023

南韓限港航班只飛仁川 料千人受影響 中方反制停日韓客簽證

#入境限制 #日本 #南韓 #中國 #旅遊
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　　【晴報專訊】中國與南韓、日本因新冠疫情而收緊入境限制措施的風波升級，南韓政府昨起要求所有港澳航班只可降落仁川機場，實行至下月28日；另一邊廂，中國暫停簽發簽證給日本和南韓公民，外交部稱少數國家採取歧視性入境限制，故採取對等措施。港府指韓當局決定不合理，已去函要求盡快撤回。旅遊業界預計，新春到下月底有約千人受影響，望各方盡力斡旋令事件有轉機。

 

　　韓聯社昨引述南韓駐香港領事館表示，即日起至下月28日，所有港澳航班一律只能降落仁川國際機場，更不容許在仁川轉乘內陸機往其他城市。報道指，乘搭香港快運等飛往釜山及濟州直航旅客將受影響；乘搭大韓航空、韓亞航空班機飛抵仁川機場後，須轉乘其他交通工具往釜山或濟州。

 

港澳人士也不可於仁川機場轉乘內陸機

 

港府指不合理 促撤限

 

　　南韓當局規定，本月2日起從中國入境旅客抵達前後均須接受核酸檢測，內地航班只可用仁川機場，本月7日起再要求港澳旅客出發前須提供48小時核酸陰性，本月2至31日更停向中國旅客簽發短期簽證。

 

　　中國方面作出反制，駐南韓使領館昨起暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境和一般私人事務類短期簽證。南韓外交部對中方決定表遺憾，指兩國透過外交渠道溝通，已說明是基於客觀和科學基礎加強防疫措施。在北京，外交部發言人汪文斌反駁，少數國家仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方堅決反對，籲相關國家不應藉機搞政治操弄，不應影響國家間正常人員交往和交流合作。

 

　　中國駐日大使館昨晚亦發通告，即日起停辦日本公民赴華普通簽證手續，直至另行通知。日方上周日起要求內地旅客入境前後須作核酸檢測，後擴大至澳門旅客。

 

　　特區政府昨發聲明，認為韓當局針對港航班限制並不合理，已去信韓國當局，並聯繫韓國駐港總領事表強烈關注，嚴正要求撤銷。運輸及物流局局長林世雄指，對韓當局決定表失望及高度關注。

 

旅遊業盼有轉機 憂損外遊意慾

 

　　旅議會總幹事楊淑芬表示，暫估計初一起新春檔期有約8至10團直航釜山或濟洲受影響，涉約300至400人，至下月底相信影響達千人。她說，望有關當局積極商討爭取，令事情有轉機，「之前日本、泰國的限制都『彈弓手』，希望今次都係」，惟擔心相關限制及反制情況持續，現正旅遊旺季，恐減低港人旅遊意欲。

 

　　東瀛遊初一、初三及初六都有釜山團涉60名團友，執行董事禤國全料3團均要取消，團友到達仁州後可轉車到釜山，惟仁川機場位置有限，加上旺季增機位有困難，即使有機票亦是天價，故不太可行。他指，待航空公司收到韓當局正式通知後，才安排團友轉團、保留團費或退款。永安旅遊助理總經理黃燕梅指，即使由首爾坐高鐵到釜山也要2至3小時，現暫未知受影響人數，將密切留意。

 

　　香港快運指，與韓當局的對話至今仍持續，將及時向旅客提供消息，強調往返仁川所有定期航班如常運作。翻查香港快運網頁，原定本月22日起提供5班釜山直航航班，下月逢周二、五、日共提供12班機；至於往濟州，本月22日起有6班機，下月共16班機，所有航班均顯示客滿。

 

 

 

轉載自: 晴報

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