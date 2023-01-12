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12/01/2023

港大首創「先縮後除」療法 根治逾半中期肝癌

#肝癌
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　　【晴報專訊】肝癌治療現新曙光，港大開創全球首個「先縮後除」三部曲療法，成功將中期肝癌患者的腫瘤縮小，逾半人成功根治癌症。團隊指，過去70%患者因腫瘤過大、已入侵血管等原因，無法做手術，惟靠藥物或介入治療僅10%人能根治，痊癒形同「奇蹟」。若按全港每年1,800宗新症計算，新療法適用於當中500、600人，可望令200至300名患者根治癌症。

 

左起：蔣子樑、陳智仁、溫應強

 

　　港大外科學系臨床教授陳智仁指，研究在2019至2021年進行，有33名肝癌患者參與，其腫瘤直徑達5至17.5厘米，64%人已入侵大血管，無法即時用手術切除。

 

　　團隊結合現有肝動脈栓塞化學療法（俗稱「大髀針」）、立體定向放射治療（電療）及免疫療法，患者治療半年後，31人腫瘤縮小，22人縮小幅度達30%。

 

　　最終有18人適合做手術，當中14人因腫癌細胞完全壞死，只需定期觀察不用開刀，4人開刀後完全根治。

 

　　陳續指，三部曲治療後，患者存活中位數達30個月，較傳統用藥及介入治療的1年半至2年更長；局部控制率逾90%，較傳統40至50%更高。

 

　　有74歲男患者的腫瘤直徑8.4厘米，癌指數逾4,000，打大髀針及電療後縮小至4.5厘米，癌指數降至100，動手術切除後，癌指數跌至2，屬20以下的正常水平。

 

　　現年68歲的溫應強曾患前列腺癌，痊癒後再患肝癌，腫瘤直徑達13厘米，情況如「九死一生」，經治療後腫瘤完全壞死，癌指數跌至8，不用開刀已根治。

 

副作用為炎症 類固醇可緩解

 

　　港大團隊指新療法創傷性低，僅打大髀針要留院1晚，其餘療程可即日來回。

 

　　臨床腫瘤學系臨床助理教授蔣子樑補充，有關治療副作用包括皮膚發炎、肺炎及肝炎，但可用類固醇緩解，完成療程後炎症會消退。費用方面，公院已包大髀針及電療費，若非參與研究，整個免疫治療療程需自費約20至30萬元。

 

 

 

轉載自: 晴報

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