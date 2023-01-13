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13/01/2023

高鐵票開賣 南北行每日各5000張 初三前廣州東等4站即售罄

#高鐵 #12306網站 #認證
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　　【晴報專訊】高鐵後日（15日）復運，每日安排南北行列車共38.5對，各售5,000座位，乘客只需用回鄉證即可以電子實名認證入閘。車票昨午甫在12306網站開售，首周往廣州南站及廣州東等3個新站的車票旋即售罄，惟實測發現，購票開戶以部分電郵認證有困難且需時，數以百計市民湧到西九龍站購票。

 

西九站昨午開放售票，有大批市民輪候。

 

　　港府及港鐵稱，將視乎反應調整班次，暫未有中長途列車復運時間表。另截至昨晚8時，年廿八至廿九陸路口岸過關名額已近全滿。

 

　　綜合內地廣鐵集團及港鐵公布，高鐵復運初期每日提供39班北行及38班南行列車。港鐵署理營運主管—高速鐵路許振聲指，內地高鐵早已全面使用電子車票，港深廣高鐵車票亦會與證件二合一，市民一證在手即可「全國通行」。西九站重新布置後設10條自助通道，乘客可用回鄉證或不同證件，透過人面識別實名認證入閘，另有6條職員輔助通道。

 

西九站設10條自助通道，乘客可使用回鄉證透過人面識別實名認證入閘。

 

有電郵手機未能收認證 無法網購

 

　　昨正午網上開售車票後，以往市民可透過港鐵或中國鐵路12306網站購票，惟如今只能使用12306網站。網站顯示，新增的廣州東、東莞及東莞南站，二等票售價分別為約248、175和128港元。而截至昨晚8時，大年初三前，往廣州南和3個新站廣州東、東莞和東莞南的車票均已售罄。另港鐵籲乘客盡快登記成12306會員，但記者實測發現，使用gmail或hotmail不能接收認證電郵，但yahoo電郵能收到連結，唯一直顯示「系統忙，請稍後再試」，且香港手機號碼未能收到認證短訊，不能成功購票。

 

　　西九站昨午2時開放售票，近午已有過百人輪候，排頭位林太稱擔心網站購票塞車，晨早8時許已到場，欲購年廿七往福田車票，回鄉探望3年未見的家人，陸路口岸雖早已通關，但她認為搭高鐵較舒適。退休人士黎先生坦言不懂上網購票，要向職員了解電子車票安排。

 

　　市民入境內地要持48小時核酸陰性報告，許振聲稱，乘客要在入閘後出示報告及健康申報二維碼，南行列車則會在抵港後查核報告，倘有問題會「遣返」回出發地。運輸及物流局局長林世雄稱，新增廣州東站更接近市中心，料會受歡迎，西九文化區景點亦有助吸引旅客乘搭高鐵。政府與港鐵均稱，會按客量調整班次，料目前名額可滿足需求，但暫未有中長途列車恢復時間表。同樣停運已久的城際直通車，亦要再檢視情況再定去留。

 

　　旅遊業議會總幹事楊淑芬指，內地現時仍要求旅行社停辦出入境團，故高鐵復運亦未能復辦，料最快下月才組團。東瀛遊執行董事禤國全直言，距離農曆新年只剩10日，縱內地批准，亦不夠時間規劃行程。當局稱，高鐵過境名額不會計算在每日通關名額內，而預約網站顯示，年廿八至廿九過關名額近全滿。保安局局長鄧炳強稱，至今約有52萬人登記，年廿七至大年初一只餘小量名額，會檢視是否要作額外安排。

 

 

轉載自: 晴報

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