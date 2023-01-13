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13/01/2023

旅發局3大策略振旅遊 福兔現身、全球宣傳、派旅客消費券

#旅發局
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　　【晴報專訊】旅遊重啟，復甦在望。旅發局指今年將舉行逾30個盛事及大型會展活動，料吸引近30萬人訪港，且會續辦七欖、Clockenflap音樂節等大型盛事，更會向訪港旅客派消費優惠券，可免費換特飲等禮遇。

 

福兔將現身多區慶新春，中環碼頭更有「2架巴士高」的福兔趴在樓頂。（旅發局模擬圖片)

 

　　局方又指，今年新春大年初一將不設花車巡遊，但將辦「兔躍香港迎新春」，屆時中環碼頭將有「巨兔」現身，金鐘添馬公園更有逾200朵巨型花卉賀歲。

 

福兔將現身多區慶新春，中環碼頭更有「2架巴士高」的福兔趴在樓頂。（旅發局模擬圖片)

 

　　旅發局總幹事程鼎一透露，旅發局將有3大策略刺激旅遊復甦，包括全球宣傳計劃、世界級大型盛事及精彩旅客禮遇。

 

　　隨着本港開關，下月將展開全球宣傳，已預留1億元推行「你好，香港！」，除機管局向海外旅客派50萬免費機票外，旅發局亦計劃向初期到訪旅客，送出「香港有禮」消費優惠券，憑券可換免費特飲，或消費、兌換禮遇。程指，優質旅遊服務計劃下有逾230個商戶、逾1,500間零售店參與，覆蓋酒吧、酒店、餐飲、零售、景點及交通等範疇，休閒及商務旅客可經旅發局電子平台領券，金額稍後公布。

 

旅客憑券換免費特飲 兌換禮遇

 

　　程續指，會續辦多項大型盛事，包括3月的Art Basel、Clockenflap音樂節、七人欖球賽，5月的法國五月、11月的美酒佳餚巡禮等。同時逾30個大型會展活動將在港舉辦，包括「JEWELLERY & GEM FAIR」珠寶展、亞洲國際果蔬展覽會等，料可吸引近30萬高端商務客。

 

七人欖球賽等盛事將在今年續辦（資料圖片）

 

　　程透露，因無足夠時間籌備，今年農曆年初一不設花車巡遊，但年廿八起至正月十五，將有「福兔」在中環、金鐘、灣仔及尖沙咀等沿海濱地點現身，中環碼頭有「2架巴士高」的福兔趴在樓頂賣萌，市民更有機會在天星小輪與「福兔」同遊維港；添馬公園有逾200朵高1米多的巨型花卉將閃亮賀歲，灣仔海濱有全新彩虹步道亮相。

 

　　另康文署指，文化中心露天廣場即日起至下月7日舉行春節綵燈展，北區及荃灣公園本月底亦有元宵綵燈展。

 

 

 

轉載自: 晴報

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