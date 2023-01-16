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16/01/2023

年宵今寒風下開鑼 成本增5成 檔販不敢加價

#年宵
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　　【晴報專訊】本港天氣乍暖還寒，前日最高溫度升至26度，今早市區又跌至最低約11度。年宵今在寒風下開鑼，一連7日至大年初一（22日）在全港15個地方舉行，有花商推多款特色產品吸客，包括日本海棠招財貓盆景、用最新「酒杯盆」盛載蘭花和蕙蘭等；亦有小盆五代同堂售價低至約20元，盼生意增2至4成。

 

檔主Yoyo稱，今年推出以酒杯盆盛載的「紅粉佳人蘭花」和「大花蕙蘭」。

 

　　惟有花農指運輸成本增3至5成，但經濟不景而未敢加價。

 

　　天文台預測，冬季季候風會在未來幾日帶來寒冷及乾燥天氣，今早市區最低氣溫約11度，新界再低幾度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約15度，吹和緩至清勁偏北風，晚間離岸及高地間中吹強風。

 

　　寒風無阻年宵開鑼，在維園設攤位的「花全部都係花」檔主Yoyo說，今年新推豐盛祥和、高貴雍容的日本「紅粉佳人蘭花」和「大花蕙蘭」，並用最新獨有「酒杯盆」盛載，售1,680至2,680元；另有日本海棠招財貓盆景、「一帆風順」造型蝴蝶蘭等。她稱，大花蕙蘭每月僅需淋水1次，花期長達半年，方便打理；她又指防疫措施去年底大鬆綁，令節日氣氛濃厚，盼生意較過去幾年倍增。

 

日本海棠招財貓盆景

 

　　主打桃花的「陳榮農場」，今年花價介乎數百元至數千元。檔主劉先生稱，運輸成本漲3至5成，惟經濟不景，未敢加價。他又說雖然不少市民外遊，但料年宵人流仍多，盼生意較去年增3至4成。

 

檔主劉生稱，運輸成本漲3至5成，惟經濟不景，未敢加價。

 

小盆景低至約20元 年桔最平200元

 

　　「芳芳花卉有限公司」則推出各式五代同堂，包括小盆、枝裝和盆景等，其中小盆售價低至約20元。檔主夏小姐稱，去年年宵突取消要擺街檔，生意受挫，冀今年生意增2至3成「補返去年個數」。桔農歐先生則說，去年要租舖散貨損失逾10萬元，今年各式盆桔售價約200至1,500元，盼市民踴躍外出購物。

 

　　另外，「香港建築師學會年度概念設計比賽」得獎作品「紅運鐺頭」，今起將於維園大門展出，設計用上紅繩、牌坊及送虎迎兔的虎鈴，祈求港人新一年平安歡樂。

 

 

轉載自: 晴報

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