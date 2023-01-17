【消委會報告】攝同等蛋白質 飲雞精較食雞髀貴290倍

【晴報專訊】港人重視補身，部分人更愛以雞精提神。惟消委會調查發現，「飲雞精」性價比遠遜於「食雞髀」，最貴需花費1,710元買雞精，才能獲得與5.8元雞髀肉同等的蛋白質，價格差距高達290倍。

消委會測試15款雞精產品（消委會提供）

調查亦發現多款雞精營養標籤有誤，其中2款鈉含量比標示高逾2成，當中1款不符「無鹽」定義；另1款蛋白質較標示少超過2成。

消委會在去年4月化驗市面15款雞精產品，當中6款標示含「高」或「豐富」蛋白質，經檢測整體9成樣本含量均符每百毫升不少於6克的「高蛋白質食物」定義。惟會方發現從「原型食品」攝取蛋白質，性價比遠高於雞精。以攝取26.3克蛋白質計算，如吃去皮雞髀肉（約100克）只需5.8元，但以素滴雞精進補卻需1,710元，貴逾290倍；以傳統雞精、滴雞精或熬雞精進補，亦較食雞髀肉貴8至56倍。

1款蛋白質少標示2成 2款鈉多逾2成

雞精另一賣點為含有人體「必需氨基酸」，當中「支鏈氨基酸」能緩解運動後肌肉痠痛，或支援因嚴重肝病致營養不良者。15款樣本經檢測後證實含支鏈氨基酸，含量介乎每百毫升0.275克至0.939克，或每百克含2.03克。惟按本港法規，因氨基酸無營養參考值，產品不能作出相關標示，而「雞極本味」滴雞精卻於包裝聲稱有「豐富人體必需氨基酸」；同時「雞極本味」及「華潤堂」滴雞精亦未依例標出膽固醇含量。

5個營養標籤有誤個案 1個已停售

另多款產品營養標籤欠準確。「王朝」滴雞精的蛋白質含量，較標示少22.9%。「御藥堂」滴雞精及「樂道」熬雞精鈉含量分別較標示高22.5%和29.9%。其中「樂道」標榜「無鹽」，實際每百毫升含96.1毫克鈉，遠超過「無鹽」定義上限的5毫克；「樂道」亦謂「證實產品含有鐵質」，但其鐵含量是液體樣本中最低，每百毫升僅0.083毫克鐵，低於「含鐵」定義下限的1.125毫克。而「維特健靈」素滴雞精每公斤驗出0.2微克總黃曲霉毒素，但未超標。

食安中心指，接獲消委會轉介5個營養標籤有誤個案，當中1個產品已停售，其餘2個產品已被檢控，餘下產品再化驗證合格。

「雞極本味」進口商指，已重印符合香港法例標籤。「華潤堂」及「維特健靈」代理商指產品品質符合香港要求。「御藥堂」則指再驗3批次鈉含量均合規。「樂道」指為免誤會，已去除包裝上「無添加‧無鹽」及「含鐵」字眼。「王朝」在截稿前則未回應。

雞精較低鈉 所含蛋白質易吸收

香港營養師協會指，液體雞精經高壓高溫提煉，所含蛋白質已轉化為「可溶性蛋白質」，有助消化系統有問題人士吸收；其脂肪含量較雞蛋及雞肉更少，消委會測試中8成樣本有「低鈉」好處。

消委會總幹事黃鳳嫺（消委會提供）

消委會總幹事黃鳳嫺提醒，大部分蛋白質，尤其是「不可溶性」粗蛋白多保留在雞肉中，而脂肪非愈少愈好，若攝取不足或影響身體製造膽固醇、維他命D和荷爾蒙，免疫力或下降。