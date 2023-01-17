隱形牙套矯齒部分無牙醫跟進 消委會：不正確佩戴手尾長難追究

【晴報專訊】箍牙技術不斷推陳出新，近年更流行免費網上評估，消委會抽查市面6間隱形牙套公司，發現部分未有註冊牙醫跟進服務，有公司更安排來歷不明的「矯齒醫生」跟進，除了未必受本地法律監管，若不正確佩戴牙套等，更可致嚴重牙疾。

消委會批評，有公司將箍牙包裝成一般商品或服務，對消費者欠保障，促政府考慮加強監管。

消委會指有公司將牙套服務包裝成一般商品及服務直銷，對消費者極無保障，促政府考慮是否需規管。

消委會以神秘顧客身份向6間牙套公司了解隱形牙套箍牙療程，其中4間表示由本港註冊牙醫進行牙科檢查，有1間表示由註冊牙醫檢查後，療程期間不設牙醫跟進；其餘1間稱不設牙科檢查，僅安排「牙齒掃瞄」及遙距跟進，又聲稱有一隊「矯正醫生」支援，但消委會指，難證實所謂「矯正醫生」或海外註冊牙醫是否存在，消費者難追究其責任。

6個療程收費中，最低僅1.5萬元，職員不諱言，收費較便宜是因繞過牙醫，聲稱只需填問卷及觀看前排牙齒，便可確定所需療程，又指其矯齒方案由海外「牙科實驗室」或「矯齒科醫生」設計，會提供療程保證及跟進服務，但若有牙齒壞死、蛀牙等問題則要自行找牙醫處理。

有事主劇痛牙齦萎縮

消委會引述香港牙醫學會理事楊日昌稱，任何箍牙環節缺少牙醫參與都會增加風險，例如要留意病人臉型、嘴唇位置、牙齦牙槽情況等，若貿然移動牙齒到不適當位置，或不正確佩戴牙套等，均有機會令牙齒壞死。有投訴個案是事主直接向牙套公司購買療程，佩戴過程出現牙齒劇痛及神經痛，後來更出現牙齦萎縮。消委會提醒，箍牙須由註冊牙醫跟進及監察，批評有牙套公司或中介將之包裝成一般商品及服務作直銷，對消費者極無保障，促政府密切留意有關運作模式，考慮是否需規管。

消委會引述香港牙醫學會稱，箍牙療程缺牙醫參與增加風險。