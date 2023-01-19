寬防疫後第一艘郵輪昨抵港 16郵輪公司82航次 年內重返香港

【晴報專訊】事隔3年「郵輪遊」重啟。放寬防疫措施後，首艘國際郵輪「銀靈號」昨抵港，旅發局預告，今年將有16間郵輪公司重返香港，提供最少82個航次；西九文化區更擬開辦郵輪客專屬導賞團。

多間旅行社指，銀靈號旅費需3萬至4萬，旅程逾10天，港人反應一般，因「入門客」或較適合數千元短途行程；反而，明年主打環遊世界郵輪，縱價錢不菲達14萬，但為期逾3個月，已收近7成客。

「銀靈號」昨晨駛往尖沙咀海運碼頭泊岸

銀海郵輪旗下「銀靈號」昨晨7時半於尖沙咀海運碼頭泊岸，由消防船噴水歡迎。旅發局更安排船上約320名、來自歐美等20國旅客遊覽西九文化區等地，海港城更向旅客派5,000元優惠券及禮品。

3月有郵輪 啟德作母港

旅發局主席彭耀佳預告，16間郵輪公司今年將重返香港，提供最少82個航次，日後擬與大灣區港口合辦航程等，推動郵輪復甦。德國途易郵輪「Mein Schiff 5」將於3月8日停泊啟德郵輪碼頭，為啟德今年首個航次，該輪今年有4航次來港，料可帶來逾5,000名旅客；另名勝世界郵輪「名勝世界壹號」擬3月10日復辦公海遊，是疫後首艘以啟德碼頭為母港郵輪。

楊潤雄贈紀念品予「銀靈號」旅客

文體旅局局長楊潤雄指，已撥出逾44.8億元支援旅遊業界，料郵輪客可帶動高消費。西九文化區行政總裁馮程淑儀指，研究與旅遊業合辦郵輪客專屬導賞團，早前已開設旅行社特別訂購渠道，首階段料每月可接待550團客。

金怡假期營運總監陳曉楠指，銀靈號今離港後，下月12日會再來港，下月26會再在港出發赴越南及新加坡。因郵輪屬6星級，較吸引資深玩家，暫僅10人預訂。捷旅指，銀靈號航次各有10多名客人預訂，以休閒、長者客為主。Travel Resources銷售及市場策劃經理王強指，近期郵輪遊反應一般，但明年8月抵港、主打108日環遊世界的太平洋世界號則預訂理想，香港航點已7成滿，郵輪房費約11萬至14萬。

明年環遊世界 港航點7成滿

縱橫遊行政總裁袁振寧指銀靈號旅費約3萬、4萬，且旅程長達10至14晚，較過去熱賣的2,000至3,000元短途遊貴；名勝世界壹號若單純船上食玩，吸引力有限。業界消息指名勝世界壹號房間報價約688至2,338元，公海遊約2至3日，船公司正探討會否有其他航點，詳情新春後公布。