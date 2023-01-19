集團租屋苑作基地洗黑錢60億 歷來最大宗 海關拘9人

【晴報專訊】海關本月初瓦解一個本地大型洗黑錢集團，涉款高達60億元，是海關歷來破獲最大宗的洗黑錢案，行動中拘捕3男6女，年齡介乎39歲至68歲，並在現場搜出390萬元現金、凍結了1,600萬元銀行存款。海關形容今次是首次發現有人租用大型私人屋苑單位進行洗黑錢活動，增加了調查難度。

楊郁文（左）指根據情報對涉案9人進行背景和財務狀況調查，發現當中6人報稱無業，中為李艷萍，右為海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官陳經緯。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，早前根據情報鎖定一個涉嫌洗黑錢集團，對涉案9人進行背景和財務狀況調查，發現當中6人報稱無業，另3人分別報稱保險經紀、公司經理和商人，月入2萬至10萬元不等，他們一共在17間銀行合共開設36個個人戶口和21個公司戶口，當中有人在10日內於4間銀行開戶。

集團分工清晰 進行逾7600宗交易

楊續說，9人不約而同經常進出紅磡一個大型私人屋苑單位，其中有人單日進出6次，而一名56歲無業女子經常在單位過夜，相信她是集團主腦，又指其分工清晰，成員匯款至紅磡一間找換店後，會派人前往提款，其後在單位內分發現金予各成員，並前往不同銀行或櫃員機存款至不同傀儡戶口。

他指，集團在2020年1月至去年12月，進行超過7,600宗交易，處理合共60億元，相關存款來自逾800個不同個人戶口和約2,000個公司戶口，單一最大筆交易高達3,100萬，各人開戶後即進行大額交易和互相轉帳。

涉事單位拘6人 包括主腦

海關人員本月5日採取行動，搜查19個處所並拘捕9人，包括在黃埔涉事單位內拘捕主腦在內的6人，即場搜獲390萬元現金，當中300萬元是剛從附近的找換店提取，並起出數鈔機、公司印章、銀行支票簿等物品，又凍結了1,600萬存款。

海關於涉事單位起出數鈔機、公司印章及390萬元現金等物品。

海關相信已瓦解有關集團，9人目前獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。