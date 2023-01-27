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27/01/2023

消息指簡約公屋市區選址啟德柴灣 黃偉綸︰正檢視造價下調空間

#簡約公屋 #黃偉綸
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　　【晴報專訊】政府未來5年將興建3萬個簡約公屋單位。財政司副司長黃偉綸在報章撰文指，當局正努力檢視簡約公屋造價有否下調空間；另稍後將交代市區選址，有消息指，其中2個新選址位於啟德及柴灣，另有一個在九龍的選址，全部是政府用地，料在市區的簡約公屋，佔整體單位約一半，即約1.5千萬個。

 

（何永賢fb）

 

　　當局早前公布4處位於新界的簡約公屋選址。消息透露，房屋局最快下周公布4幅簡約公屋新用地，當中至少3幅位於市區，其中2幅包括距港鐵啟德站不足10分鐘步程的世運道政府地皮；另一個選址則位於柴灣常安街的露天停車場用地，社協過渡屋項目附近，距港鐵柴灣站或杏花村站約10至15分鐘路程。

 

　　九龍城區議員張景勛認為，再多個簡約公屋項目是好事，但擔心該區負荷愈來愈大。社協副主任施麗珊則指，簡約公屋可以有更多市區選址是好事，因現時劏房區居民以九龍區最多，故大部分人返工都在市區。

 

指造價與過渡屋相若

 

　　另黃偉綸指，現時過渡性房屋每個單位造價為55萬元，與一些3至4層高簡約公屋平均造價相若；但簡約公屋單位平均建築樓面面積，大於過渡性房屋約2成，且4至5人大單位佔比較多，故矮層簡約公屋單位平均建築呎價，其實較過渡性房屋低。

 

黃偉綸指矮層簡約公屋單位平均建築呎價，較過渡性房屋低。（資料圖片）

 

　　他指，部分簡約公屋項目樓層數目將有16至18層，故需額外建地基、加固結構和增加機電設施等，預計每個單位平均造價約為68萬元，但強調僅現時估算，實際工程支出仍需視乎項目中標價而定。他重申，簡約公屋實際價值，不能單以金錢衡量，對有迫切住屋需求人士，其意義勝過千言萬語。

 

轉載自: 晴報

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